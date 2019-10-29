HABER

Türk doktorları Kosovalı kadınlara meme kanserini anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Kosova’da düzenlenen “Erteleme Pes Etme” söyleşisinde Türk doktorlar Kosovalı kadınlara meme kanserini anlattı.Gerçek Derneği Kadın Dayanışması Kolu’nun örgütlemesiyle düzenlenen söyleşiye Priştine ve Prizren kadın dernekleri de katıldı.

Türk doktorları Kosovalı kadınlara meme kanserini anlattı

Kosova’da düzenlenen “Erteleme Pes Etme” söyleşisinde Türk doktorlar Kosovalı kadınlara meme kanserini anlattı.
Gerçek Derneği Kadın Dayanışması Kolu’nun örgütlemesiyle düzenlenen söyleşiye Priştine ve Prizren kadın dernekleri de katıldı. Geniş katılımlı “Erteleme Pes Etme” söyleşisine kadınlar büyük ilgi gösterdi. Priştine’de düzenlenen söyleşide kadınları meme kanseri hakkında bilgilendiren Doç. Dr. Beyza Özçınar ile öğretim üyesi Dr. Aynur Erşahin, “kanser olmaktan korkmayın geç kalmaktan korkun” uyarısını hatırlatarak, erken teşhisin hayat kurtardığını, bu nedenle kadınların memelerinin farkında olmaları ve düzenli kontrollere girmeleri tavsiyesinde bulundu.
Doç. Dr. Beyza Özçınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1-31 Ekim tarihlerinin bütün dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirildiğini ve tüm dünyada bununla ilgili meme kanserinde farkındalık oluşturmak için faaliyetler düzenlendiğini hatırlattı. Bu faaliyetlerden birinin Priştine’de kadınlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Dr. Özçınar, “Kadın nüfusu zaten bütün dünyada, dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Meme kanseri kadınlarda çok sık görülen bir kanser. Yaklaşık her 8 kadından bir tanesi yaşam boyu meme kanseri oluyor. Meme kanserinin diğer bir özelliği de sık görülmesinin dışında eğer erken teşhis edilirse yani kitle kadının fark etmediği boyutta daha küçükken teşhis edilirse o zaman, o kadınların diğer aynı yaştaki kadınlarla aynı yaşam süresini yaşaması mümkün, yani yüzde 99 - 100 bu hastalıktan kurtulma şansı var. Bu yüzden farkındalık oluşturmak bizim çok önemli" ifadelerini kullandı.
Etkinlik, 1-31 Ekim 2019 Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında yapıldı.

Türk doktorları Kosovalı kadınlara meme kanserini anlattı

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
’Türkiye Genom Projesi’ başladı’Türkiye Genom Projesi’ başladı
Kanser hastalarına moral takviyesiKanser hastalarına moral takviyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.