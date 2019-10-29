Türk doktorları Kosovalı kadınlara meme kanserini anlattı

Kosova’da düzenlenen “Erteleme Pes Etme” söyleşisinde Türk doktorlar Kosovalı kadınlara meme kanserini anlattı.

Gerçek Derneği Kadın Dayanışması Kolu’nun örgütlemesiyle düzenlenen söyleşiye Priştine ve Prizren kadın dernekleri de katıldı. Geniş katılımlı “Erteleme Pes Etme” söyleşisine kadınlar büyük ilgi gösterdi. Priştine’de düzenlenen söyleşide kadınları meme kanseri hakkında bilgilendiren Doç. Dr. Beyza Özçınar ile öğretim üyesi Dr. Aynur Erşahin, “kanser olmaktan korkmayın geç kalmaktan korkun” uyarısını hatırlatarak, erken teşhisin hayat kurtardığını, bu nedenle kadınların memelerinin farkında olmaları ve düzenli kontrollere girmeleri tavsiyesinde bulundu.

Doç. Dr. Beyza Özçınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1-31 Ekim tarihlerinin bütün dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirildiğini ve tüm dünyada bununla ilgili meme kanserinde farkındalık oluşturmak için faaliyetler düzenlendiğini hatırlattı. Bu faaliyetlerden birinin Priştine’de kadınlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Dr. Özçınar, “Kadın nüfusu zaten bütün dünyada, dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Meme kanseri kadınlarda çok sık görülen bir kanser. Yaklaşık her 8 kadından bir tanesi yaşam boyu meme kanseri oluyor. Meme kanserinin diğer bir özelliği de sık görülmesinin dışında eğer erken teşhis edilirse yani kitle kadının fark etmediği boyutta daha küçükken teşhis edilirse o zaman, o kadınların diğer aynı yaştaki kadınlarla aynı yaşam süresini yaşaması mümkün, yani yüzde 99 - 100 bu hastalıktan kurtulma şansı var. Bu yüzden farkındalık oluşturmak bizim çok önemli" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, 1-31 Ekim 2019 Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında yapıldı.



