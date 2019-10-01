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Türk doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AİD) ve Kilis İl sağlık Müdürlüğü Halep’e bağlı Azez ilçesinde diş tedavisi gerçekleştirdi.Azez’de bulunan Azez yetimhanesi ve Azez Akıl ve Ruh Sağlığı merkezinde gerçekleşen diş taramasında belirlenen 120 yetim çocuğun ve 25 akıl hastasının diş tedavileri gerçekleştirildi.

Türk doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AİD) ve Kilis İl sağlık Müdürlüğü Halep’e bağlı Azez ilçesinde diş tedavisi gerçekleştirdi.
Azez’de bulunan Azez yetimhanesi ve Azez Akıl ve Ruh Sağlığı merkezinde gerçekleşen diş taramasında belirlenen 120 yetim çocuğun ve 25 akıl hastasının diş tedavileri gerçekleştirildi. AİD ve Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle, 3 diş hekimi 1 pratisyen doktor Suriye’de 120 yetim, 25 akıl ve ruh hastalığı bulunan kişilere diş tedavisi gerçekleştirdi. Konya AİD Uluslararası Doktorlar Birliği’nden Diş Hekimi Mustafa Çağıran, “Konya AİD ailesi olarak Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek için, basit diş tedavileri için dolgu gibi hizmetler sunmak için buraya geldik. Şu an Azez’deki akıl hastanesinde bulunan hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Çekim dolgu gibi işlemlerle halkın hizmetindeyiz. Türkiyeli doktorlar olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Burada yardım etmek için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz” dedi.

Türk doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

Türk doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

Türk doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

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