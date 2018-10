Türk doktorun bulduğu teknik, kendi adıyla literatüre girdi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Doç. Dr. Barış Mülayim, pelvik organ sarkması ameliyat yöntemlerinden biri olan 'laparoskopik lateral suspension' yöntemini modifiye ederek yeni bir teknik geliştirdi. Doç. Dr. Mülayim'in geliştirdiği teknik, tıp litaratürüne 'Mülayim Tekniği' olarak girdi.

AEAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Doç. Dr. Barış Mülayim, mesane (idrar kesesi), rektum (kalın barsağın son kısmı) ve rahmin birlikte ya da tek olarak vajenden sarkmasının pelvik organ sarkması (POP) olarak adlandırıldığını belirtti. Bunun ciddi bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mülayim, genellikle çok doğum ya da zor doğum yapmış, kilolu bebek dünyaya getirmiş kadınlarda görülen POP'un, yaşlanma ve pelvis tabanını oluşturan kasların zayıflaması sonucu hastanın yaşam kalitesini bozacak düzeye gelebildiğini söyledi.

AĞRI, YÜRÜRKEN ZORLANMA, İDRAR KAÇIRMA EN ÖNEMLİ ŞİKAYETLER

Hastada öksürme ve aksırmayla idrar kaçırma, sık idrar yapma, idrarını tam boşaltamama, pelvik bölgede ağrı, ele gelen kitle, yürürken zorlanma, idrar yolu iltihapları gibi şikayetlerin ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Mülayim, bu rahatsızlığın kadının cinsel yaşamını da etkilediğini söyledi. POP tedavisi için farklı ameliyat yöntemleri bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Mülayim, "Bu ameliyatlar vajinal yoldan yapılabildiği gibi robotik ya da laparoskopik cerrahiyle de yapılmaktadır. Ayrıca açık ameliyatlar da söz konusu. Ancak günümüzde hastaya olan faydalarından dolayı laparoskopik veya robotik cerrahi kullanılmaktadır" dedi.

'YÖNTEMİ BAZ ALIP FARKLI BİR TEKNİK GELİŞTİRDİM'

Hastalığa cerrahi yaklaşımda, altın standart olarak kabul edilen laparoskopik sakrokolpopeksi yönteminde 5 mm'lik deliklerden batın içine girilerek rahmin leğen kemiğinin arka üst bölümüne sabitlendiğini belirten Doç. Dr. Mülayim, bu yöntemin robotik cerrahi kullanılarak yapılabildiğini de vurguladı. Doç. Dr. Mülayim, "Ancak robot cihazın kullanım maliyetleri ameliyat masrafına eklenince maliyet hayli yüksek oluyor" dedi. Altın standart olarak kabul edilen bu yöntemin yanı sıra 1990 yılından bu yana Avrupa'da laparoskopik lateral suspension adı verilen farklı bir yöntemin de kullanılmaya başladığını belirten Doç. Dr. Mülayim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte ben bu yöntemi modifiye ettim. Amacım var olan yöntemi baz alıp değiştirerek farklı bir teknik uygulamaktı. Bunun sayesinde uygulaması daha kolay olacaktı. Adımı taşıyan bu teknikle ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlar daha aza indirilmiş oldu. Daha hızlı ve kısa sürede uygulanabilir hale geldi. Geliştirdiğim teknik, hastanın konforu, komplikasyonların en aza indirgenmesi ve ameliyat süresinin kısalmasıyla birlikte ameliyatın kolaylaşması açısından önem taşıyor. Bu vesileyle hastanın iyileşme süreci de kısalıyor."

TEMEL FARKLILIK VAR

Bu teknikle yaptığı ameliyatlarda 3 temel farklılık bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Barış Mülayim, şunları kaydetti:

"Baz aldığım yöntemde batın içine girilirken 5-10 mm boyutlarında 6 delik oluşuyor. Bizim modifiye ettiğimiz teknikte ise 4 delik oluşuyor. Batında 2 delik daha azalmış oldu. Orijinal yöntemde ameliyatlarda 'mesh' adı verilen tıbbi malzeme kullanıyor. Mesh ile yapılan cerrahide, laparoskopik olarak 5 mm'lik deliklerden batın içine girilerek rahmin, leğen kemiğinin arka üst bölümüne sabitleniyor. Ancak tüm dünyada kullanılmasına karşın mesh, aynı zamanda komplikasyonları nedeniyle de çok tartışılmakta. Oysa bizim modifiye ettiğimiz teknikte mersilen bant adı verilen farklı bir tıbbi malzeme kullanıyoruz. En önemli farklılık ise orijinal teknikte sütür (dikiş) atmak gerekiyor. Sütür sayısı 8'e kadar çıkabiliyor. Bu da ameliyatta zaman alıyor. Ayrıca yetenek isteyen bir iş. 'Mülayim Tekniği'nde ise kullandığımız mersilen bantta iki iğne var. Bu iğneleri kullanıyoruz. Mersilen bantla rahim, batın duvarı katları arasına serbest bir şekilde bırakılıyor, sütür atılmıyor. Bu da ameliyatı kolaylaştırıyor ve ameliyat süresini kısaltıyor."

'BU TEKNİĞİ HER DÜZEYDEKİ KADIN DOĞUM UZMANI UYGULABİLİR'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 2 hastaya uyguladığı tekniğin uzun vade sonuçlarının da olumlu olacağını düşündüğünü belirten Doç. Dr. Mülayim, "Mülayim Tekniği ileride olumlu sonuçlar verirse her düzeydeki kadın doğum uzmanının yapabileceği bir ameliyat haline gelecek. Asıl başarı o zaman" dedi.

LİTERATÜRE GİRDİ

Geliştirdiği teknikle ilgili makalesinin dünyanın önemli tıp dergilerinden Journal of Minimally Invasive Gynecology'de 28 Temmuz 2018 tarihinde online yayınlandığını kaydeden Doç. Dr. Mülayim, "Böylelikle geliştirdiğim teknik, dünya tıp literatürüne benim adımı taşıyarak 'Mülayim Tekniği' olarak girmiş oldu" diye konuştu.

DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU AMA SORUNLARI BİTMEDİ

'Mülayim Tekniği'nin uygulandığı 2 hastadan Ümmühani Güzel (58), rahim sarkması şikayetinin 12 yıl önce başladığını ve daha önce bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Ameliyata rağmen sıkıntısının devam etmesi üzerine Doç. Dr. Barış Mülayim'e başvurduğunu belirten Güzel, "Hocamın yaptığı ameliyattan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

