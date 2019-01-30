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Türk doktorun geliştirdiği yöntemle zayıf kaslar güçleniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 19:40 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan’ın, 1987 yılından beri üzerinde çalıştığı yöntemle zayıf kaslar güçleniyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan’ın, 1987 yılından beri üzerinde çalıştığı yöntemle zayıf kaslar güçleniyor. Dünyada ilk olan ’EFEE’ patentli egzersiz sistemi ile spor salonlarına gidemeyen kişiler kaslarını güçlendirerek spor yapabilecek duruma geliyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan’ın geliştirdiği egzersiz sistemi ile zayıf kaslar güçleniyor. Dünyada benzeri olmayan Exercise For Everyone Every Age (EFEE) isimli sistem 2009 yılında Türkiye Patent Enstitüsü tarafından patentlendi. Sistem Türkiye’de üç merkezde, yurt dışında New York’ta bir merkezde uygulanmakta. Marmaris’teki merkeze başvuranlara ilk olarak 25 soruluk bir anket uygulanıyor. Hastalıklar ile ilgili bilgiler alındıktan sonra kişinin bilgileri sisteme kaydediliyor. Bilgilerin yüklendiği kart ile birlikte 13 cihazdan oluşan salonda kişi fiziksel testten geçiriliyor. Bu test sonucu kişisel karta kaydediliyor. Daha sonra hazırlanan rapor ile kişinin zayıf olduğu kaslar ortaya çıkıyor. Rapor sonucuna göre kişi egzersiz yapmaya başlıyor. Yöntem üzerinde 1987 yılında beri çalıştığını belirten Doktor Ercan, “Bu yöntem 2009 yılında patentlendi. Avusturya’da yapılan patent araştırmasında dünyada benzeri yoktur sonucu geldikten sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından yöntem patentlendi. Toplumun büyük bir kısmı spor salonlarına gidemiyor. Bu program spor salonlarına gidemeyecek olan kişileri gidebilecek veya günlük yaşamda hastalıkları alevlenmeden her işlerini yapabilecek duruma getiren bir program. Dolayısıyla biz spor salonlarına rakip değiliz. Aksine amacımız insanların spor yapmalarını sağlamak ve hastalıklarını kontrol edebilir hale getirmek. Amacımız insanları ağrıyla yaşamayı değil ağrısız yaşamayı öğretmek. Bu yöntem yurt içinde İstanbul, Kocaeli’deki iki özel hastanede, Marmaris’teki merkezimizde, yurt dışında ise New York’ta kullanılmakta” dedi.
Günlük kıyafetlerle ve terlemeden yapılan egzersiz programına katılan yelken sporcusu Nihan Özyıldırım ise, "Geçen yıl özellikle dizimde yaşadığım bazı problemlerim oldu. Üst kaslarımda yeterli performansı göremiyordum. Bu nedenlerden dolayı Semra hocama geldim. Hocamın kontrolünde yaptığım bu egzersizler sayesinde yaptığım sporda daha güçlü hissettim kendimi" şeklinde konuştu.
Geçirdiği ameliyat sonrası yürümekte zorlanan Emre Gürçay ise, “2007 yılında geçirdiğim ameliyat sonrasında Semra hocamla tanıştık. Semra hocam ile tekrar yürüyebilmek için 6 ay gibi bir çalışmamız oldu. Sayesinde yürüyebilir hale geldim. Şimdi de 84 yaşındaki annemi getirdim" diye konuştu.

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