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Türk donanması Doğu Akdeniz'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.

Türk donanması Doğu Akdeniz'de

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan Bayraktar TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz

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