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Türk Donanması, Hollandalı askerlerin yardım talebine kayıtsız kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

NATO Daimi Deniz Grubu-2 Komuta Kontrol gemisi olan Hollanda'ya ait HNMLS Evertsen Fırkateyninde görevli iki personelin yardımına Türk Deniz Kuvvetleri yetişti - Fırkateynde görevli iki personelin Hollanda'daki yakınlarının vefat haberi üzerine fırkateyn komutanı vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yardım talebinde bulunuldu - Hollandalı askerler, Türk Donanmasının planlamasıyla Antalya ve Mersin limanlarına ulaştırılarak ülkelerine dönmeleri sağlandı

NATO Daimi Deniz Grubu-2 Komuta Kontrol gemisi olan Hollanda’ya ait HNMLS Evertsen Fırkateyninde görevli iki personelin yardımına Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, ​Kıbrıs Adası'nın güneyinde NATO Daimi Deniz Grubu-2'de görev alan HNLMS EVERTSEN Fırkateyninde görevli personel, ocak ayının sonunda Hollanda'daki yakınının vefat ettiği haberi üzerine ülkesine dönmek istedi.

Bunun için de fırkateyn komutanı vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yardım talebinde bulunuldu. ​Yardım talebinin ardından harekete geçen Türk Donanması, hızlı bir planlamayla aynı gün içerisinde HNMLS Evertsen'de görevli personeli Antalya Limanı'na ulaştırarak ülkesine dönmesini sağladı.

Aynı fırkateynde birkaç gün sonra yaşanan benzer bir olayda da Hollandalı denizci askerin önce Mersin Limanı'na gitmesine, ardından ülkesine dönmesine yardımcı olundu.

​HNLMS Evertsen Fırkateyni'nin Kıbrıs Adası’nın güneyinden 407 kilometre uzaklıktaki Antalya Limanı'na personelini transfer ettirmek istemesi, çevre denizlerde herhangi bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda ilk başvurulan adresin Türk Deniz Kuvvetleri olduğu ve Türkiye'nin müttefikleri tarafından fırtınalarda güvenilir bir liman olarak görüldüğünün ispatı olarak nitelendirildi.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı fırkateyn hollandalı asker yardım talebi

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