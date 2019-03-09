Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatının ardından Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 1546'da vefat eden büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan tarafından yapılan Beşiktaş'taki türbeye defnedildi.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın ölümünden sonraki ilkbaharda Kasımpaşa Tersanesi'nden sefere çıkan Türk donanması, Beşiktaş önlerine demir atarak türbeyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Türk donanması top atışıyla Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı.

İlerleyen yıllarda gelenek haline gelen bu durum, Tanzimat dönemine kadar devam etti.

Tanzimat'tan bu yana unutulan gelenek, Mavi Vatan-2019 Tatbikatıyla yeniden yaşatılmaya başlandı.

Tatbikatın sonunda Karadeniz'den ana üslerine dönen Barbaros'un torunları, vefalarını göstermek için en önde TCG Barbaros Fırkateyni olmak üzere fırkateyn, korvet, hücumbot ve denizaltılardan oluşan birlik, büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini "çimavira" diye adlandırılan denizci selamlama töreniyle selamlayarak geçiş yaptı.