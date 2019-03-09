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Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatının ardından Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 1546'da vefat eden büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan tarafından yapılan Beşiktaş'taki türbeye defnedildi.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın ölümünden sonraki ilkbaharda Kasımpaşa Tersanesi'nden sefere çıkan Türk donanması, Beşiktaş önlerine demir atarak türbeyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Türk donanması top atışıyla Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı.

İlerleyen yıllarda gelenek haline gelen bu durum, Tanzimat dönemine kadar devam etti.

Tanzimat'tan bu yana unutulan gelenek, Mavi Vatan-2019 Tatbikatıyla yeniden yaşatılmaya başlandı.

Tatbikatın sonunda Karadeniz'den ana üslerine dönen Barbaros'un torunları, vefalarını göstermek için en önde TCG Barbaros Fırkateyni olmak üzere fırkateyn, korvet, hücumbot ve denizaltılardan oluşan birlik, büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini "çimavira" diye adlandırılan denizci selamlama töreniyle selamlayarak geçiş yaptı.

Akdeniz'i bir "Türk gölü" haline getiren Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'ya saygı göstergesi olarak Mavi Vatan-2019 Tatbikatıyla yeniden başlatılan selamlama geleneği, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yaşatılmaya devam edilecek.

Donanma gemileri tarafından bir selamlama ve saygı gösterme şekli olarak kullanılan "çimavira", denizciliğin başladığı ilk yıllardan beri gemiye gelen seçkin bir misafir veya çok üst rütbeli bir personelin, seren direklerinin belli aralıklarla personelle donatılarak verilen komutla 3 defa selamlanması geleneğinden geliyor.

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