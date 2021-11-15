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Türk donanmasının en yeni gemisi! Geri sayım başladı

15.11.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Test ve Eğitim Gemisi ile Lojistik Destek Gemisi'nin ilkini bu ay içeresinde teslim etmeyi hedefliyor.

Türk donanmasının en yeni gemisi! Geri sayım başladı

STM Savaş Sistemleri Grup Yöneticisi Enver Küçükerman, 10. Deniz Sistemleri Semineri'nde şirketin sorumluluk üstlendiği projeler ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Buna göre, STM Deniz Projeleri Direktörlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ortaya koyduğu vizyon ve proje modeli doğrultusunda bir dizi proje yürütüyor.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 70-75 SEVİYELERİNE YÜKSELDİ

MİLGEM Projesinde yerlileştirme faaliyetleri neticesinde yerlilik oranı MİLGEM özelinde yüzde 70-75 seviyelerine yükseldi.

MİLGEM Projesi ile başlatılan yerli ve milli savaş gemisi üretimi yeteneğini daha da geliştirecek olan İSTİF Sınıfı Fırkateyn 2021 yılının başında denize indirildi ve 2023'ün ikinci yarısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girmesi hedefleniyor.

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BU AY İÇERİSİNDE TESLİMİ GERÇEKLEŞECEK

Test ve Eğitim Gemisi ise MİLGEM tekne formu kullanılarak İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde inşa edildi. STM’nin ilk kez ulusal bir özel sektör tersanesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği gemi inşa projesi teslimata hazır hale getirildi. Test ve Eğitim Gemisi'nin bu ay içerisinde tesliminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını en üst seviyede karşılayacak, süratli, vuruş gücü yüksek, inovatif özelliklere sahip etkin bir platform çözümü sunmak üzere dizayn çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye uygun olarak devam ediliyor.

İKİNCİ GEMİNİN ŞUBAT 2024'DE TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Lojistik Destek Gemisi Projesi'nde STM, daha önceden inşasına başlanan 2 geminin geri kalan tüm faaliyetlerini bitirerek kullanıma sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. İlk geminin tesliminin bu ay, ikinci geminin ise Şubat 2024 sonuna teslimatı amaçlanıyor.

Yurt dışında denizaltı modernizasyon, Türkiye'de ise denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de sorumluluklar üstlenen STM, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rehberliğinde yürütülecek Milli Denizaltı Programı için öngörülecek modele uygun olarak göreve hazır olduğunu ifade etti. Türkiye'nin denizaltı tasarım ve inşasına olan ihtiyacını da dikkate alan STM, özellikle yurt dışı dost ve müttefik ülkelerden gelen talepleri de dikkat alarak, bir adet Küçük Boyutlu Denizaltı tasarımını tamamladı ve seçili blok bazında inşaya başlamayı hedefliyor. (AA)

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