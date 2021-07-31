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Türk dönemine ait! Kazakistan'da bulundu

31.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'ın güneyindeki Türkistan şehrine 250 kilometre mesafede 1300 yıllık olduğu ortaya çıkan eski Türk dönemine ait taş heykel bulundu.

Türk dönemine ait! Kazakistan'da bulundu

Uluslararası Türk Akademisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihi keşifle ilgili ilk bulgular, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhtar Koca tarafından duyuruldu.

Prof. Dr. Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu taş heykelin Türkistan’dan 250 kilometre uzaklıktaki Sırdarya (Neyhun) Nehri üstlerindeki bir arazide, bir bölge sakini tarafından bulunduğunu söyledi.

Taş heykelin eski Türk dönemine ait olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

MOTİFLER DİĞERLERİNE GÖRE FARKLI

"Daha önce ülkemizin çeşitli bölgelerinde çok sayıda taş heykel bulunmuştu. Ancak bu taş heykel görüntü ve üzerine işlenen motifler olarak diğerlerine göre daha farklı. Ön bulgularımıza göre, 1 metre yüksekliğe sahip heykelin yaklaşık 1000-1300 yıllık bir tarihi olduğunu düşünüyoruz."

"VARLIKLI BİR HANIMI SİMGELEDİĞİ KESİN"

Koca, heykelde kadın figürünün simgelendiğini belirterek "Bunu başörtüsü ve küpelerden anlamak mümkün. Ancak varlıklı bir hanımın simgelendiği kesin. Söz konusu dönemin büyük hükümdarının eşi olabilir. Umay Ana simgesi olma ihtimali de var." dedi.

Heykelin, üniversitenin Arkeoloji Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından incelendiğini aktaran Koca, araştırmanın sonuçlarını yakın zamanda yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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