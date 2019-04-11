HABER

Türk düğünü Erasmus öğrencileri için perdeye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:48 | Son Güncelleme

Antalya'da, Erasmus projesi kapsamında Romanya, İtalya ve Estonya'dan gelen öğrenciler için Türk düğünü etkinliği düzenlendi

Öğrenci değişim programıyla Estonya, İtalya ve Romanya'dan Antalya'ya gelen öğrenciler için Türk düğünü perdeye taşındı.

Türkiye Ulusal Ajansı Stratejik İşbirliği Erasmus programı kapsamında başlatılan "Welcome to my Family" projesiyle Estonya, İtalya ve Romanya'dan Antalya'ya gelen 20 öğretmen ve 21 öğrenciye geleneksel Türk düğününün tanıtılması için Antalya Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tiyatro gösterisi düzenlendi.

Gösteride kız isteme, çeyiz, nikah ve düğün süreçleri, Türk öğrenci ve öğretmenleri tarafından perdeye taşındı. Konuk öğrenciler düğünün aşamalarını ilgiyle izleyip ülkelerine döndükleri zaman arkadaşlarına izlettirmek için telefonlarıyla görüntü aldı.

Yeniköy Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yüksel Oflaz, AA muhabirine, projenin kültürel etkileşimi sağlama, öğrencileri yurt dışına çıkartarak ufuklarını açma ve ileride söz sahibi olmalarına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Müdür yardımcısı Oğuz Kayabaş ise Estonya, İtalya ve Romanya ile birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İtalya'dan gelen Teodora Ureche de Türk insanının çok kibar, zeki ve misafirperver olduğunu belirterek, yemeklerden en çok çorbaları beğendiğini dile getirdi.

2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
İmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyorİmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.