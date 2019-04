Türk düğünü Erasmus öğrencileri için perdeye taşındı

Öğrenci değişim programıyla Estonya, İtalya ve Romanya'dan Antalya'ya gelen öğrenciler için Türk düğünü perdeye taşındı.

Türkiye Ulusal Ajansı Stratejik İşbirliği Erasmus programı kapsamında başlatılan "Welcome to my Family" projesiyle Estonya, İtalya ve Romanya'dan Antalya'ya gelen 20 öğretmen ve 21 öğrenciye geleneksel Türk düğününün tanıtılması için Antalya Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tiyatro gösterisi düzenlendi.

Gösteride kız isteme, çeyiz, nikah ve düğün süreçleri, Türk öğrenci ve öğretmenleri tarafından perdeye taşındı. Konuk öğrenciler düğünün aşamalarını ilgiyle izleyip ülkelerine döndükleri zaman arkadaşlarına izlettirmek için telefonlarıyla görüntü aldı.

Yeniköy Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yüksel Oflaz, AA muhabirine, projenin kültürel etkileşimi sağlama, öğrencileri yurt dışına çıkartarak ufuklarını açma ve ileride söz sahibi olmalarına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Müdür yardımcısı Oğuz Kayabaş ise Estonya, İtalya ve Romanya ile birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İtalya'dan gelen Teodora Ureche de Türk insanının çok kibar, zeki ve misafirperver olduğunu belirterek, yemeklerden en çok çorbaları beğendiğini dile getirdi.