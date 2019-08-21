Türk dünyası Cengiz Aytmatov Anıtı'nda buluşuyor

Hatıra fotoğrafı çektiren konuklar, anıt civarında bulunan ve aralarında, dünyaca ünlü yazar Aytmatov'un babasının da bulunduğu Ata-Beyit Şehitliği ve Müzesi'ni de gezerek buradaki ilgililerden bilgi alıyor.

Anıt, başta Türkiye olmak üzere Kazakistan'dan Azerbaycan'a, Özbekistan'dan Doğu Türkistan'a kadar adeta Türk dünyasının tamamının altında buluştuğu şemsiye görevi üstleniyor.

Birçok ülkede Aytmatov'un adının parklarda ve caddelerde yaşatıldığını ifade eden Ünal, ünlü yazarın kabrinin yılın her döneminde ciddi bir ziyaretçi kitlesi ağırladığını anlattı.

Ülkeye gelen herkesin anıtı ziyaret etmeye gayret ettiğini belirten Ünal, "Kurban faaliyetlerinde bulunan Diyanet ekibimizle de Kırgız yazar Aytmatov'un kabrini ziyaret ettik. Bu yer Kırgızistan'da Atabeyt olarak da biliniyor. Devlet büyüklerinden heyetlere ve vatandaşlara varıncaya kadar hemen hemen herkes bu mekanı sıkça ziyaret ediyor. Kırgızistan için manevi hatıralar barındıran çok önemli bir merkez." diye konuştu.

- "Herkese öneriyorum"

Türkiye'den mekanı ziyarete gelen Ahmet Kurt da yıllardır Aytmatov isminin hafızasına kazınmış olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da görmek istediği en önemli mekanın Aytmatov anıtı olduğunu vurgulayan Kurt, "Aytmatov, Türk dünyasının dünyaya armağan ettiği çok yüce ve büyük bir değerdir. Bu anıtta Türk soydaşlarımızla karşılaşmanın manevi hazzı anlatılamaz. Ata yurdumuz olan Orta Asya'ya gelen herkese burayı ziyaret etmesini öneriyorum." dedi.