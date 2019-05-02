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Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada, Karaçay Çerkesya'dan Milena Şurdumova birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması'nda, 18 ülkeden gelen çocuklar şarkı söyleyerek yeteneklerini sergiledi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, Kosova, Tataristan, Kırım, Azerbaycan, Çuvaşistan ve Türkmenistan gibi 18 farklı ülke ve bölgeden gelen çocuklar sahneye yöresel kıyafetleriyle çıktı.

Söyledikleri şarkılarla dinleyicilerden alkış alan çocuklar, kuliste diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla da vakit geçirdi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Müdürü Saadet Pınar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Amacımız, bütün Türk coğrafyasındaki Türk çocuklarının kardeşlik bağlarını geliştirmek, onların Türklük gurur ve şuurunu bir kez daha dorukta yaşatmaktır. Düşünün mesela Rusya'daki bir Türk, Türkiye'de yaşadığı kadar dorukta yaşayabilir mi Türklük gururunu, yaşayamaz ama Türkiye'de bunu yaşayabiliyor. Kardeşlik bağları gelişiyor." diye konuştu.

Yarışmaya Kosova'dan katılan 13 yaşındaki Eliza Helshani de Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Yalnız televizyonda izlediğimiz dizilerde görüyorduk, boğazdaki köprüleri. Gerçeğini görünce çok heyecanlandık. Burada da farklı ülkelerden arkadaşlarımızla çok keyifli bir ortamda şarkı söyleyip eğleniyoruz." dedi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Karaçay Çerkesya'dan gelen Milena Şurdumova birinci oldu. Şurdumova'ya 15 gram altın ve kupa hediye edildi.

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