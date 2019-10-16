"Türk dünyası dayanışma sergiledi"

BAKÜ (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkelerin uzmanları, Azerbaycan'da düzenlenen Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararları ve Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmesini birlik ve dayanışma sergilenmesi açısından olumlu karşıladı. Bölge ülkelerinin uzmanları, Türk Konseyi Zirvesi'nde alınan kararlar ve etkilerini, örgütün gelecek faaliyetleri konusundaki önerilerini AA muhabirine değerlendirdi. Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Telman Nusretoğlu, Türk Konseyi'nin, "tek millet 6 devletin" lokomotiv gücü Türkiye'nin teröre, onu himaye eden küresel ve bölgesel güç odaklarına karşı hayati mücadele verdiği kritik bir dönemde toplandığını söyledi. Nusretoğlu, Türk devletlerinin bu mücadelede Ankara'ya tam destek vermesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Dünya öyle bir jeopolitik kırılma sürecinden geçiyor ki Türk dünyasının, milli meselelerinin çözümü, tehdit ve tehlikelere cevap verebilmek için ortak güç üretmesi şart." dedi.

Konseyin entegrasyonun derinleştirilmesi yönünde aldığı kararların ve Özbekistan'ın üye olmasının öneminden bahseden Nusretoğlu, Türk devletlerinin vakit geçirmeden çağla yarışacak, medeniyet, refah ve teknoloji üretecek insanı yetiştirecek küresel marka değeri olan ortak bir üniversite kurması gerektiğini kaydetti. Nusretoğlu, Batı medyasında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik karalayıcı ve manipülatif haberlerin yer aldığını hatırlatarak, "Bu durum, küresel bir televizyon ihtiyacını ortaya koyuyor. Türk dünyasının bunu da gerçekleştirme potansiyeli var. Ortak barış gücü kurulmasından ortak uluslararası şirketlere kadar bu önerileri genişletmek mümkün." görüşünü paylaştı. - "Bu ülkeler bölgede barış üreten ülkeler" Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer de Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı alan Türk Konseyi'nin Türk dünyasında birlik ve dayanışma sergilediğini belirtti. Sümer, bunun Türkiye için çok değerli ve anlamlı bir dayanışma olduğunu vurgulayarak, benzer ortak kararların gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Özbekistan'ın tam üye, Macaristan'ın gözlemci ülke olmasının Türk dünyasının gerçek anlamda artık genişlediğini ve derinleştiğini söyleyen Sümer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası Türk Akademisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) gibi kuruluşların daha da güçlendirilmesini önerdiğini, önümüzdeki dönemde bu yönde de adımların atılmasının beklenildiğini sözlerine ekledi. Sümer, Türk Konseyinin kuruluş aşamasından olgunlaşma aşamasına geldiğini ifade ederek, "Türk dünyasındaki birliktelik, bölgedeki istikrara, barışa büyük katkı verecektir. Çünkü Türkiye'den Kazakistan'a, Kırgızistan'a kadar bu ülkeler bölgede barış üreten ülkeler." dedi. Türk dünyasının Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesinin ana eksenini oluşturduğuna dikkat çeken Sümer, "Dolayısıyla dünyanın yeni ağırlık merkezinde Türk dünyasının çok önemli bir rolü ve önemi var. Büyük maddi kaynaklar bu bölgeye akacak ve ülkelerin bütçe olanaklarının genişlemesiyle belki de Türk Konseyi, Avrupa Birliği gibi daha kurumsallaşmış, daha da güçlü bir entegrasyona gidecek." öngörüsünde bulundu.

- "Özbekistan için çok önemli faydaları olacak" Özbekistanlı gazeteci Azim Polatov ise nüfus olarak Türk dili konuşan ülkeler arasında ikinci ülke Özbekistan'ın Türk Konseyi'nde yer almasının isabetli karar olduğunu belirtti. Polatov, Türk Konseyi'nin daha da genişlemesi gerektiğini ifade ederek, çok sayıda Türk halklarının yaşadığı Rusya ile Gagauzların yaşadığı Moldova'nın da kenarda kalmaması gerektiği düşüncelerini paylaştı. Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olmasının kuruluşun otoritesini daha da artıracağını söyleyen Polatov, "Özbekistan için de çok önemli faydaları olacaktır. Alternatif kara ve demiryolu güzergahları için yeni imkanlar açılacaktır. Hatta Özbekistan'ın Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesindeki katılımı da aktifleşecektir." dedi. Polatov, Türk Konseyi ülkelerinin terör ve örgütlü suçlarla mücadeleye yönelik ortak askeri tatbikat yapmasını önerdi. Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Dastanbek Bekeşov da Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne tam üye olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.