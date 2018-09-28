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"Türk Dünyası Filmleri Haftası"na 10 ülke katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

2 Ekim'de başlayacak festivalde Türkiye'den "Kervan 1915" filmi, Kırgızistan'dan "Dağların Kraliçesi", Kazakistan'dan "Anneye Giden Yol", Başkordistan'dan "Büyük Ayı Eterah", Tataristan'dan "Molla", Özbekistan'ndan "İslam Hoca", Türkmenistan'ndan "Mankurt", Azerbaycan'dan "İntikam Almadan Ölme", Hakasya'dan "Avcı", Yakutistan'dan ise "Kral Kuşu" filmleri gösterilecek

İSTANBUL (AA) - Türk dünyasından 10 ülke ve 10 filmin katılımıyla düzenlenecek "2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası" 2 Ekim'de başlayacak.

Türk Dünyası Sinemacılar Birliği ile Avrasya Kültür ve Sanat Derneği'nin organize ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği etkinliğin açılış galası Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun proje ortağı olduğu festivalde Türkiye'den "Kervan 1915" filmi, Kırgızistan'dan "Dağların Kraliçesi", Kazakistan'dan "Anneye Giden Yol", Başkordistan'dan "Büyük Ayı Eterah", Tataristan'dan "Molla", Özbekistan'ndan "İslam Hoca", Türkmenistan'ndan "Mankurt", Azerbaycan'dan "İntikam Almadan Ölme", Hakasya'dan "Avcı", Yakutistan'dan ise "Kral Kuşu" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Kültür Sanat Derneği Başkan Vekili İsmail Güneş, Türk dünyasında dil ve kültür birliği sağlamayı amaçladıklarına işaret ederek, "Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası, ortak köklerimiz olan dilimiz, tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimizle maddi ve manevi değerlerimizin tanıtılmasında ve yeni nesillere aktarılmasında etkili ve güçlü bir işlevi yerine getirecektir. Bu etkinlikle ülkeler ve toplumlar arasında bir kültür ve gönül köprüsü kurulmuş olacaktır. Ayrıca Türk dünyasının kendi değerlerini beyazperdeye taşımasına ve birbiriyle paylaşmasına hizmet ederek Türk toplulukları arasındaki entegrasyonu hızlandırıcı etki yapması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının sinema alanındaki yeteneklerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve sektör profesyonelleri arasında iş birliğinin geliştirilmesini de hedefleyen festival 6 Ekim'de sona erecek.

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