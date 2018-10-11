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"Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Bu millet, çok daha güçlü bir şekilde bugün üzerine gelen badireleri atlatacak ve bunların içinden çıkacaktır" - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu: "Bu sene Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Merkezi ilan edildi. İnanıyorum ki gelecek Türk Dünyası Kültür Merkezi de Dadaşlar diyarı Erzurum olacaktır"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu millet, çok daha güçlü bir şekilde bugün üzerine gelen badireleri atlatacak ve bunların içinden çıkacaktır." dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesinin desteğiyle Güneş Vakfı tarafından Erzurum'da organize edilen "Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni", Çifte Minareli Medrese önünde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Şölene, ellerinde Türk devletlerine ait bayraklar ve tarihi kıyafetlerle katılan çok sayıda vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atarak cirit atları eşliğinde Yakutiye Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Bilal Erdoğan, meydanda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen "Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni"nin 5'incisinin Erzurum'da yapıldığını söyledi.

Etkinlikte emeği geçen başta Güneş Vakfı olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesine teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kültür sahasındaki bu çalışmalar, zaten ülkemizde eksikliğini hissettiğimiz türden çalışmalar. Bu bakımdan bunlara ağırlık vermemiz hakikaten geleceğimizi belirlemede çok etkili. Çünkü ülkemiz, bir mücadelenin içinde, bu mücadele bir varoluş mücadelesi olduğu gibi aynı zamanda bir bağımsızlık mücadelesi. Bu bağımsızlığımızı sınırlarımız itibarıyla sağlamış olmamız, tam anlamıyla bağımsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Gençlerimizin kendi kimliğimizi benimseyerek, yetişmiş olmaları gerçek anlamda bağımsızlığımızın olmazsa olmaz şartı."

Erdoğan, nice aydın geçinenlerin, dimağlarını, akıllarını dış mihrakların adeta hizmetine vermişcesine sözler sarf ettiğini belirterek, son 16 yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu sayesinde gençlerin öz güven kazandığını dile getirdi.

Ülkede, Türk kimliğinin, inancının yaşatılması için bu tür etkinliklerin artarak devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Son iki yıldır çeşitli vesilelerle Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Bosna Hersek, Sancak, Ürdün gibi bu gönül coğrafyamızdaki birçok yeri ziyaret etmiş oldum. Görüyoruz ki gönül coğrafyamızda milyonlar, yüz milyonlar Türkiye'ye, Ankara'ya, İstanbul'a bakıyorlar. Bizim onlara öz güven aşılamamız, istikamet göstermemiz, onların da geleceği için çok önemli. Yüzlerce milyon insan, bütün dünyada mazlumlar yine Türkiye'ye bakıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin imkanlarını sonuna kadar mazlum insanların hizmeti için seferber ettiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların bereketiyle, Allah'ın izniyle bu cephe sarsılmaz diyorum. Bu millet, çok daha güçlü bir şekilde bugün üzerine gelen badireleri atlatacak ve bunların içinden çıkacaktır. İşte Erzurum, geleneksel sporlarımızın önemli merkezlerinden biri. Evimizde, iş yerimizde, akşamımızda, hafta sonumuzda biz kültürümüzü yaşamak, yaşatmak zorundayız. Gelenek, göreneklerimizi, adetlerimizi yaşamak, yaşatmak zorundayız."

Erdoğan, gelenek ve göreneklerinin inançla yoğrulmuş, dünyada evrensel değerlerin ötesinde olduğunu vurgulayarak, bu değerli gelenek ve görenekleri hep birlikte yaşatacaklarını sözlerine ekledi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise Anadolu coğrafyasına nifak tohumları ekmek isteyenlerin başarılı olamayacağını belirterek, "Bu sene Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Merkezi ilan edildi. İnanıyorum ki gelecek Türk Dünyası Kültür Merkezi de Dadaşlar diyarı Erzurum olacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bir milletin gelenek ve göreneklerini yaşatmasının o milletin var olmasının en önemli göstergesi olduğunu anlattı.

Sekmen, başkasının değil kendi değerlerine önem verdikleri takdirde millet olarak var olabileceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Dağıstan Kartalları Dans Grubu'nun gösterisi ilgiyle izlendi.

Güneş Vakfı öğrencilerinin ok atışları yaptığı program, Bilal Erdoğan'ın "Ya Hak" diyerek ok atışları yapmasıyla son buldu.

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Güneş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı.

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