Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu millet, çok daha güçlü bir şekilde bugün üzerine gelen badireleri atlatacak ve bunların içinden çıkacaktır." dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesinin desteğiyle Güneş Vakfı tarafından Erzurum'da organize edilen "Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni", Çifte Minareli Medrese önünde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Şölene, ellerinde Türk devletlerine ait bayraklar ve tarihi kıyafetlerle katılan çok sayıda vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atarak cirit atları eşliğinde Yakutiye Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Bilal Erdoğan, meydanda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen "Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni"nin 5'incisinin Erzurum'da yapıldığını söyledi.

Etkinlikte emeği geçen başta Güneş Vakfı olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesine teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kültür sahasındaki bu çalışmalar, zaten ülkemizde eksikliğini hissettiğimiz türden çalışmalar. Bu bakımdan bunlara ağırlık vermemiz hakikaten geleceğimizi belirlemede çok etkili. Çünkü ülkemiz, bir mücadelenin içinde, bu mücadele bir varoluş mücadelesi olduğu gibi aynı zamanda bir bağımsızlık mücadelesi. Bu bağımsızlığımızı sınırlarımız itibarıyla sağlamış olmamız, tam anlamıyla bağımsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Gençlerimizin kendi kimliğimizi benimseyerek, yetişmiş olmaları gerçek anlamda bağımsızlığımızın olmazsa olmaz şartı."