Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Forumu düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk dünyası coğrafyasında ve özellikle İpek Yolu güzergahında tesis edilen eserlerin kıymetinin bu zamanda daha iyi anlaşıldığını söyledi.

"Kültür ve medeniyetimizin emrettiği müşterek şehircilik anlayışıyla kurulacak şehirler, zaman ilerledikçe kıymetlenecektir." diyen Yüce, "Bu vesileyle öncelikle İpek Yolu'ndaki eserlerimize sahip çıkılması yönünde birçok etkinliğe birlikte imza atabiliriz. Özellikle İpek Yolu (Ayaş-Sapanca Koridoru) Sakarya, Bolu ve Ankara illeri, Sapanca, Geyve, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş ve ayrıca İznik ilçeleri güzergahında ilgili yetkililerin dahli ile örnek bir İpek Yolu destinasyon alanı oluşturabiliriz." ifadesini kullandı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Kırgızistan'ın Oş kentini ziyaret ettiğini ve orada kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Kardeşlerimizi de en iyi şekilde ağırlayarak onları evlerinde hissettirmek istiyoruz." diye konuştu.