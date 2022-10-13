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Türk Dünyası sempozyumu sona erdi

13.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Devletleri Teşkilatı, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türk Dünyası sempozyumu sona erdi

Düzenlenen sempozyuma KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, eski Başbakan Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Milli Savunma Eski Bakanı Dr. Vecdi Gönül, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve davetliler katıldı.

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800 BİLDİRİ SUNULDU

Sempozyum programında Türk Dünyası’nın dil, tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji, halkbilimi, antropoloji, turizm, uluslararası ilişkiler, ekonomi, belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hukuk, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda bildiri sunuldu. 450’si yüz yüze, 350 çevrimiçi olmak üzere toplam 800 bildiri sunulduğu bilgi şöleninde festival, sergi, gösteri, konser, söyleşi, konferans gibi çeşitli etkinlikler de yer aldı.

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Türk Dünyasının geleceğinin tasavvurunda üniversitelerarası işbirliği ve Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü imzalanması ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Binali Yıldırım
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