HABER

Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ne Gagavuzlarla Veda

17.03.2019 00:38 | Son Güncelleme

Mersin’de bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri sona erdi. Kapanışı Gagavuz Türkleri yaptı

Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ne Gagavuzlarla Veda

Mersin’de bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri sona erdi. Kapanışı Gagavuz Türkleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğin son gününde Gagavuzya Komrat Belediyesi Müzik ve Drama Tiyatrosu “Gururlu Köy” isimli oyunu sergiledi. Oyun, çeşitli hilelerle Avrupa Birliği’nden aldığı paralar sayesinde güçlükle ayakta durabilen, hayali köy Buşon'da yaşanan olayları anlatan bir komedi. “Anlatır Avrupa’da nasıl yalanla çözerler problemleri. Benim rolüm Buşon’un belediye başkanı. Yalanla çıkartıyorum Avrupa Birliği’nden milyonla para. Boş boşa, yalanla. Diyorum ki hani burada yapacağım bunu, şurada yapacağım şunu şunu. Ondan da çıkartıyorum parayı” Başrol oyuncusu Mikail Rezunet, oyunu Gagavuz Türkçesiyle böyle özetliyor.

Rezunet’e göre oyun hayali bir köy olan Buşon’da geçiyor ama işlenen sorun evrensel: “Ben düşünüyorum ki bu bütün dünyanın problemi. Amerika, Rusya her yerde hırsız var.”

"Kültürümüz çok yakın”

Bu Rezunet’in Mersin’e üçüncü gelişi. Türkiye’nin kültürüyle Gagavuzya kültürünün çok benzeştiğini söylüyor: “Dedelerimizden kalan kültürümüz çok yakın Türkiye’ye. Ondan biz Türkiye’ye kardeş gibiyiz. Gibi değil de, kardeşimiz. Türkiye bizleri çok iyi anlıyor, biz de Türkleri çok iyi anlıyoruz. Bizim kasabaya, Komrat’a çok Türk geldi kaldı yaşamaya. Kendi işlerini yapıyorlar, kahve açıyorlar. Gagavuzya’dan gelenler de burada kalıyor, iş yapıyor.”

​"Amaç kültürel etkileşimi artırmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yıl 6 farklı ülke veya bölgeden gelen Türk grupları ağırladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayrakdar amaçlarını şöyle anlatıyor: “Bütün Türki devletlerle, gruplarla, topluluklarla, özerk cumhuriyetlerle ilişkimiz var. Bu kapsamda kardeş şehirlerimiz var. Hem tiyatro günlerinde hem şiir günlerinde bu ülkelerle dostluğumuzu sıcak tutarak her yıl etkileşime geçiyoruz. Bundaki amacımız nedir, Türk dünyasındaki birlikteliği sağlamak, kültürel etkileşimleri artırmak, dilde birliği sağlamak.”

Gagavuz Türkçesi Türkiye Türkçesine çok yakın ama her Türki topluluğun dili öyle değil. Bayraktar’a göre bunun yaratacağı sorunlar metinlerin önceden alınarak Türkiye Türkçesine çevrilip, altyazıyla sunulmasıyla gideriliyor.

Gagavuz (bazı kaynaklarda Gagauz) Türkleri, çoğunluğu Moldova’da olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan’da yaşayan bir halk. Büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyan. İsimlerinin Gökoğuz’dan evrildiği genel kabul gören bir görüş.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Yeni Zelanda Katliamı Ayasofya’nın İbadete Açılması Tartışmasını AlevlendirdiYeni Zelanda Katliamı Ayasofya’nın İbadete Açılması Tartışmasını Alevlendirdi
Otizmi İyileştirdiği İddiasındaki Kitaplara Satış Yasağı Otizmi İyileştirdiği İddiasındaki Kitaplara Satış Yasağı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Kartal'ı yine Burak uçurdu

Kartal'ı yine Burak uçurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'dan acı haber! Ölü sayısı 50'ye yükseldi!

Yeni Zelanda'dan acı haber! Ölü sayısı artıyor

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin hikayeleri

Katliamda hayatını kaybedenlerin hikayeleri

BBC 'terör' diyemedi, Daily Mirror teröristi 'melek çocuk' yaptı

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Saldırgan Brenton Tarrant'ın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.