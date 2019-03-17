Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ne Gagavuzlarla Veda

Mersin’de bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri sona erdi. Kapanışı Gagavuz Türkleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğin son gününde Gagavuzya Komrat Belediyesi Müzik ve Drama Tiyatrosu “Gururlu Köy” isimli oyunu sergiledi. Oyun, çeşitli hilelerle Avrupa Birliği’nden aldığı paralar sayesinde güçlükle ayakta durabilen, hayali köy Buşon'da yaşanan olayları anlatan bir komedi. “Anlatır Avrupa’da nasıl yalanla çözerler problemleri. Benim rolüm Buşon’un belediye başkanı. Yalanla çıkartıyorum Avrupa Birliği’nden milyonla para. Boş boşa, yalanla. Diyorum ki hani burada yapacağım bunu, şurada yapacağım şunu şunu. Ondan da çıkartıyorum parayı” Başrol oyuncusu Mikail Rezunet, oyunu Gagavuz Türkçesiyle böyle özetliyor.

Rezunet’e göre oyun hayali bir köy olan Buşon’da geçiyor ama işlenen sorun evrensel: “Ben düşünüyorum ki bu bütün dünyanın problemi. Amerika, Rusya her yerde hırsız var.”

"Kültürümüz çok yakın”

Bu Rezunet’in Mersin’e üçüncü gelişi. Türkiye’nin kültürüyle Gagavuzya kültürünün çok benzeştiğini söylüyor: “Dedelerimizden kalan kültürümüz çok yakın Türkiye’ye. Ondan biz Türkiye’ye kardeş gibiyiz. Gibi değil de, kardeşimiz. Türkiye bizleri çok iyi anlıyor, biz de Türkleri çok iyi anlıyoruz. Bizim kasabaya, Komrat’a çok Türk geldi kaldı yaşamaya. Kendi işlerini yapıyorlar, kahve açıyorlar. Gagavuzya’dan gelenler de burada kalıyor, iş yapıyor.”