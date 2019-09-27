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Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Bursa’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliğinde mevcut başkan İrfan Tatlıoğlu yeniden göreve seçildi.Türkiye’de faaliyet gösteren küçüklü büyüklü pek çok Yörük Türkmen derneğini bir çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla 2016 yılında kuruluşuna onay verilen Türkiye- Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 2.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Bursa’da buluştu

-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliğinde mevcut başkan İrfan Tatlıoğlu yeniden göreve seçildi.
Türkiye’de faaliyet gösteren küçüklü büyüklü pek çok Yörük Türkmen derneğini bir çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla 2016 yılında kuruluşuna onay verilen Türkiye- Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 2. olağan genel kurulunu yaptı. Kurucu Başkan İrfan Tatlıoğlu 2. defa Birliğin genel başkanı seçildi. Merkezi Bursa’da bulunan Birliğin, Doğanbey Toplu Konutları’ndaki birlik merkez binasında gerçekleştirilen genel kurula İstanbul, Ankara, Konya, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Hatay, Urfa, Diyarbakır,Van-Erciş ve Mardin gibi illerden dernek temsilcileri ile delegeler katılım sağladı.
Divan Başkanlığı’nı Bursa Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Osman Dikmen’in yaptığı genel kurulda konuşma yapan Birlik Başkanı İrfan Tatlıoğlu, kuruluş amaçlarının bin yıl önce bu toprakları yurt edinen ve 700 yıl dünyaya hükmeden bir cihan devleti kuran Oğuz-Kayı boylarının arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, kardeşliği pekiştirmek, Yörük Türkmen derneklerini tek çatı altında toplayıp, vatanın bölünmez bütünlüğü çerçevesinde tarihi, kültürel değerleri yaşatmak olduğunu söyledi.Tatlıoğlu İlk kongreyi 30 Ağustos 2016’da Afyon’da yaptıklarını ve süreçte birliğin hem büyüyüp güçlendiğini hem de etkinliğinin arttığını da sözlerine ekledi.
Başkan Tatlıoğlu ”Biz bir yola çıktık. Bu yol hak yoludur, davamız bellidir. Devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak. Biliriz ki bu devleti kuran bizleriz,Yörük ve Türkmenler bu devletin bir mayasıdır. Birleştirici unsurudur. Biz bir ve diri olduğumuz sürece kıyamet gününe kadar bu topraklar bizim vatanımızdır. Biz bir ve diri olduğumuz sürece vatan toprağı dışında da dünyanın neresinde olursa olsun Türk kardeşlerimizin, canlarımızın arkasındayız. Bu böyle biline.Biz asla davamızdan dönmeyiz. Biz bu yola sizlerle, takım arkadaşlarımızla çıktık. Yolumuz uzun ve meşakkatli” diye konuştu.
Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 2. Olağan Genel Kurulu’nda oy birliğiyle İrfan Tatlıoğlu yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazelerken, Birliğin yeni yönetim kurulu üye sayısı da 17’den 24’e çıktı. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Mehmet Özer, Mustafa Küçükyaman, Sinan Ergüven, Yusuf Yılmaz, İsmail Uzunoğlu, Nusret Kaya, Oğuz Sertler, Salih Toros, Faruk Şahin, İzzet Şefketoğlu, Süleyman Çolak, Şeref Kocakaya, Cemal Akkuş, Cennet Cankılıç, Ali Boğa, Mustafa Çetin, Ayşegül Özgen, İsa Arık, Hasan Parlakyıldız, Yusuf Alfat, Fatma Koç, Recai Eyi ve İsmail Özdemir.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Bursa’da buluştu

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Bursa’da buluştu

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