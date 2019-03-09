HABER

"Türk Dünyasında Kadın" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk: - "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır"

İSTANBUL (AA) - Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Başkanı Rafet Ulutürk, "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır." dedi.

BULTÜRK'ün Bayrampaşa Belediyesi desteğiyle düzenlediği, "Türk Dünyasında Kadın" konferansı, Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Dernek Başkanı Rafet Ulutürk, yaptığı konuşmada, kadının yer almadığı ve katkı yapmadığı hiçbir davanın başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.

Bulgaristan'da 1989'daki zulüm dönemine karşı direnişte kadınların başı çektiğini anlatan Ulutürk, "Türk kimliği ve ruhundan koparılmak istendik. Fakat başta kadınlar olmak üzere direndik, canımız tenden ayrılıncaya kadar da direnmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bayrampaşa Belediyesine Balkan Türklerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Ulutürk, "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır." diye konuştu.

Konferansa katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türk dünyasının yaşadığı acı ve üzüntülerden, haksızlıklardan kurtulmak için birlik ve beraberlik içinde bulunması gerektiğini vurguladı.

Türk kadınına bu konuda önemli görevler düştüğünü ve Türk kadının güçlü olması gerektiğini aktaran Paşayeva, "Bu sebeple kadınlar toplumun her aşamasında olmalı ve dimdik ayakta durmak için mücadele etmekten asla vazgeçmemeli." dedi.

Konferansta, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Kafkasya, Yunanistan, Çuvaşistan, Kazakistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Moldova, Kırım ve Azerbaycan'dan kadınlar Türk dünyasındaki sorunları tartıştı.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
MHP'li Akçay: Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyorMHP'li Akçay: Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor
Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi (2)Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (Bultürk) Ganire Paşayeva Azerbaycan Milletvekili istanbul Türk Dünyasında Kadın Konferansı

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.