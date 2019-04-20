Türk dünyasının kültür başkenti Oş'ta Etno Kültür Festivali

Kırgızistan Kültür, Enformasyon Bakanı Azamat Jamankulov da "Oş şehrinin 3 bin yıllık tarihi ile gurur duyuyoruz." dedi.

Bu arada, Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üye ülke heyetleri ve büyükelçilerinin yanı sıra birçok ülkeden gelen konuğu kabul etti.

Oş kentinde yaşayan Özbekler, Uygurlar, Koreliler, Çinliler, Ruslar da yeme içme ve kıyafet kültürleri ile folklorlerini tanıttı.

Oş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, Kırgız halkının, bebeği beşiğe yatırma, yemek yapma, konuk karşılama, kız isteme, kaynana ve kaynata karşılama adetleri ve birçok gelenek canlandırıldı.

Jamankulov, şehrin Özbekistan, Tacikistan ve Çin ülkeleri ile sınırı paylaştığını kaydederek, "Bu nedenle bu şehirde çok sayıda farklı halk yaşıyor. Türk dünyasını Oş şehrinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz!” diye konuştu.

Türkiye'yi temsilen Oş'ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ise şehre ilk defa geldiğini, şehir ile iftihar ettiğini söyledi.

Demirtaş, Oş şehrinin Türk dünyasında kültür hazinesi olarak yerini alacağına inandığının altını çizdi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Eldos Ramazanov da "Kültür başkentliği, çok güzel bir proje. Kazakistan vatandaşları bu projenin, Türk dünyasının başkenti ilan edilen Türkistan şehrinin bugün nasıl değiştiğini yakınen gördü. Türkistan’ın turistik potansiyeli yükseldi. Oş şehrinin aynı nasibi almasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kentte sıcak karşılanmaktan dolayı kıvanç duyduğunu belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Oş belediyesi ile kardeş belediye olmayı isteğini dile getirdi.