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Türk dünyasının kültür başkenti Oş'ta Etno Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Türk dünyasının kültür başkenti Oş'ta Etno Kültür Festivali

OŞ (AA) - Türk dünyasının kültür başkenti Kırgızistan'ın ikinci büyükşehri olan Oş kentinde, Etno Kültür Festivali düzenlendi.

Oş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, Kırgız halkının, bebeği beşiğe yatırma, yemek yapma, konuk karşılama, kız isteme, kaynana ve kaynata karşılama adetleri ve birçok gelenek canlandırıldı.

Festival kapsamında, Kırgız çadır toplama geleneği, göçebe askerlerin kıyafetleri ve savaş aletleri sergilendi.

Oş kentinde yaşayan Özbekler, Uygurlar, Koreliler, Çinliler, Ruslar da yeme içme ve kıyafet kültürleri ile folklorlerini tanıttı.

Ahıska Türkleri de konuklarla davul zurna eşliğinde halay çekti.

Oş kentine gelen resmi heyet üyelerine sümölök tatlısı ikram edildi.

Bu arada, Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üye ülke heyetleri ve büyükelçilerinin yanı sıra birçok ülkeden gelen konuğu kabul etti.

- "Oş halkının misafirperverliğini yakından hissediyoruz"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon Bakanı Azamat Jamankulov da "Oş şehrinin 3 bin yıllık tarihi ile gurur duyuyoruz." dedi.

Jamankulov, şehrin Özbekistan, Tacikistan ve Çin ülkeleri ile sınırı paylaştığını kaydederek, "Bu nedenle bu şehirde çok sayıda farklı halk yaşıyor. Türk dünyasını Oş şehrinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz!” diye konuştu.

Türkiye'yi temsilen Oş'ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ise şehre ilk defa geldiğini, şehir ile iftihar ettiğini söyledi.

Demirtaş, Oş şehrinin Türk dünyasında kültür hazinesi olarak yerini alacağına inandığının altını çizdi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Eldos Ramazanov da "Kültür başkentliği, çok güzel bir proje. Kazakistan vatandaşları bu projenin, Türk dünyasının başkenti ilan edilen Türkistan şehrinin bugün nasıl değiştiğini yakınen gördü. Türkistan’ın turistik potansiyeli yükseldi. Oş şehrinin aynı nasibi almasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kentte sıcak karşılanmaktan dolayı kıvanç duyduğunu belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Oş belediyesi ile kardeş belediye olmayı isteğini dile getirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk dünyası için önemli olan Oş şehrinin kadim şehirlerden biri olduğunu belirterek, "İki gündür bulundukları Oş kentinde, halkın Türk dünyası heyetlerine gösterilen misafirperverliği yakından hissediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un katılımıyla Oş şehrinin Türk dünyasının kültür başkentliğini üstlenmesine ilişkin, bu akşam merkez statta, resmi açılış töreni düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan TÜRKSOY

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