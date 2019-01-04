"Türk Dünyasının Ortak Müzik Dili" konferansı

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası müzikleri sanatçısı Bünyamin Aksungur, temelde milli olan müzik dilinin içinde ezandan selaya kadar her şeyin var olduğunu belirterek, "Doğumda ezan kendi müzik namelerimizle okunuyor, bu dünyadan ayrıldığımız zaman da sela ile insanlara duyuruluyor, onda da bizim müzik namelerimiz var." dedi.

İstanbul Türk Ocağı'nın "Cuma Sohbetleri" kapsamında gerçekleştirilen "Türk Dünyasının Ortak Müzik Dili" konferansına katılan Aksungur, "Canan Uykuda" albümünden Türk dünyasına ait türküleri hem anlattı hem de söyledi.

Şair, öğretmen ve siyasetçi Arif Nihat Asya'nın vefatının 44. yıldönümü dolayısıyla anılmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, Bünyamin Aksungur'un mesleğini, işini ve mesaisini Türk birliğinin sağlanmasına vakfetmiş biri olduğunu söyledi.

Aksungur'un Türk dünyasının müziklerini Türkiye'nin her yerinde seslendirdiğini belirten Bayram, "Bünyamin aynı zamanda bunun kültürümüzün ortak unsuru olduğunu, melodilerin Türkistan'ın doğusundan Balkanlara kadar aynı şekilde olduğunu, kültürdeki bütünlük ve sürekiliğimizi, coğrafyadaki yaygınlığımızı müzikle ortaya koydu." diye konuştu.