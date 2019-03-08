Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Kabaklı: Azerbaycan edebiyatının Yunus Emre'si Nesimidir

İSTANBUL, (DHA) - Azerbaycanlı Şair İmâdeddin Nesîmî'yi anma programında konuşan Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, "Nesimi, Azerbaycan edebiyatında Yunus Emre'dir" dedi.

Türk Edebiyatı Vakfı ve TÜRKSOY iş birliğiyle 'Doğumunun 650. Yılında İmâdeddin Nesîmî'yi anma programı düzenlendi. Vakfın Sultanahmet'teki konferans salonunda düzenlenen program, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ebülfez Karayev, Türksoy Başkanı Düsen Kaseinov ve Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı’nın protokol konuşmalarıyla başladı. Programdaki panelde konuşan öğretim üyeleri, Nesimi'nin hem Türk hem de Azerbaycan toplumunda önemli bir yeri olduğunu ve daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ebülfez Karayev'e Türk Edebiyatı Vakfı Şeref Üyeliği Berâtı takdim edildi.

"NESİMİ'NİN YOLU KAHRAMANIN YOLUDUR"

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ebülfez Karayev, "Nesimi, mirasımızı,bugünümüz birleştiriyor. Bütün Türk halkları için önemli bir şahsiyet. Nesimi'nin yolu kahramanın yoludur. Bu kahraman bugün sadece Azerbaycan'a mahsus değildir. Çünkü Nesimi bütün Türk dünyasına öz nurunu saçan bir büyük isimdi" diye konuştu.