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Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Kabaklı: Azerbaycan edebiyatının Yunus Emre'si Nesimidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı Şair İmâdeddin Nesîmî'yi anma programında konuşan Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, "Nesimi, Azerbaycan edebiyatında Yunus Emre'dir" dedi.

İSTANBUL, (DHA) - Azerbaycanlı Şair İmâdeddin Nesîmî'yi anma programında konuşan Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, "Nesimi, Azerbaycan edebiyatında Yunus Emre'dir" dedi.
Türk Edebiyatı Vakfı ve TÜRKSOY iş birliğiyle 'Doğumunun 650. Yılında İmâdeddin Nesîmî'yi anma programı düzenlendi. Vakfın Sultanahmet'teki konferans salonunda düzenlenen program, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ebülfez Karayev, Türksoy Başkanı Düsen Kaseinov ve Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı?nın protokol konuşmalarıyla başladı. Programdaki panelde konuşan öğretim üyeleri, Nesimi'nin hem Türk hem de Azerbaycan toplumunda önemli bir yeri olduğunu ve daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtti.
Açılış konuşmalarının sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ebülfez Karayev'e Türk Edebiyatı Vakfı Şeref Üyeliği Berâtı takdim edildi.
"NESİMİ'NİN YOLU KAHRAMANIN YOLUDUR"
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ebülfez Karayev, "Nesimi, mirasımızı,bugünümüz birleştiriyor. Bütün Türk halkları için önemli bir şahsiyet. Nesimi'nin yolu kahramanın yoludur. Bu kahraman bugün sadece Azerbaycan'a mahsus değildir. Çünkü Nesimi bütün Türk dünyasına öz nurunu saçan bir büyük isimdi" diye konuştu.
"PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN ŞEREF DUYUYORUZ"
Türk dünyasının bütünleşmesi için bu program çok önemli olduğunu söyleyen Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı ise, "Nesimi bir bakıma Azerbaycan edebiyatında Yunus Emre'dir. Bizde çok önemli bir yeri vardır. Bu programa ev sahipliği yapmaktan şeref duyuyoruz. Ortak değer oluşturulduğu zaman dostluklar pekişir,bizim dostluğumuz yok kardeşliğimiz var. Kardeşlikten ileri dostluk olmaz. Ortak düzenlediğimiz faaliyetler önemli. Azerbaycan'da Yunus emre kitabını bastırdık, böyle faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.
Program kapsamında 'Nesîmî Belgeseli Gösterimi', 'Nesîmî Kitapları Sergisi', 'Nesîmî Şiirleri Dinletisi', 'Nesîmî Konulu Panel' yapıldı. Etkinlik, Azerbaycan Mugam Grubu konseriyle son buldu.

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