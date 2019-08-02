"Türk edebiyatçıları dünya edebiyatçılarına örnek olabilir"

İSTANBUL (AA) - Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım, edebiyat konusunda ilerleyebilmek için meraklı olunması gerektiğini belirterek, "Türk edebiyatçılarının dünya edebiyatçılarına örnek olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında enstitünün İstanbul şubesinde, "Edebiyatçılarımızın Çocuklukları" başlıklı seminer gerçekleştirildi. Katılımcıların Türk edebiyatını daha iyi anlayabilmesi için, Türk yazarların hayatlarını ve edebiyata nasıl başladıklarını bilmeleri gerektiğini söyleyen Yardım, "Bu da ancak o yazarlarımızın hayatlarını iyi bilmekle mümkün olabilir." şeklinde konuştu. Yardım, edebiyatçıların hayatları hakkında bilgi sahibi olmanın onları anlama ve örnek alma açısından faydalı olacağını vurgulayarak, "Kendilerinin bilhassa meraklı olması lazım ki edebiyat yolunda ilerleyebilsinler. Bu bakımdan ben Türk edebiyatçılarının dünya edebiyatçılarına örnek olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türk Edebiyatı Yaz Okulu programının son derece faydalı olduğunu dile getiren Yardım, "Yurt dışında çalışan, okuyan Türkologlar ile Türkiye'deki yazarların buluşturulması çifte faydayı bir araya getiriyor." dedi. Bu sayede hem yurt dışındaki çalışmalardan haberdar olunduğunu hem de Türk edebiyatının dünya edebiyatına katılma imkanı bulduğunu ifade eden Yardım, şunları kaydetti: "Türk edebiyatıyla ilgilenen ne kadar insan var? Hangi ülkeler ağırlıkla bu çalışmalara önem veriyor? Türk edebiyatını gerçekten tanıyorlar mı? Tüm bunları düşünmekte fayda var. Kanaatimce Türk edebiyatı sadece Türk dünyasında değil İslam dünyasında ve Batı'da da ilgi gören merak uyandıran bir edebiyattır. Son yıllarda yurt dışındaki fuarlarda Türkiye'yi temsil eden yayıncıların rağbet görmesi bunun işaretidir. Biz Türk edebiyatını tanıtabilirsek dünyada söz sahibi olabiliriz. Böylece dünya edebiyatları arasına Türk edebiyatı da rahatlıkla katılmış olur." - "Birçok şair ve yazarın ilk hocaları anne ve babalarıdır" Konuşmasında çalışmalarında tanınmış yazarlar yerine daha çok unutulmuş, kenarda kalmış, ihmal edilmiş yazarlara odaklandığını anımsatan Yardım, "Birçok şair ve yazarın ilk hocaları aynı zamanda anne veya babalarıdır. Mesela Mehmet Akif'in ilk hocası Tahir Efendi, hem babası hem de hocasıdır." şeklinde konuştu.