Türk Edebiyatı Vakfı’ndan Cengiz Dağcı’nın 100. yaşına özel armağan

Türk Edebiyatı Vakfı, Edebiyatımızın büyük isimlerinden biri olan Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı’nın 100. yaşına özel, biyografi serisine bir yeni baskı, iki yeni kitap ekledi.

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Cengiz Dağcı’nın 100. yaşına özel, biyografi serisine, İsa Kocakaplan’ın ‘Kırım’ın Ebedî Sesi Cengiz Dağcı’ kitabının yeni baskısı, Abdulvahap Kara’nın ‘Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Cengiz Dağcı’ ve Buket Kemiksiz’in ‘Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı’ adlı kitaplarını ekledi.

Bu eserlerden ilki İsa Kocakaplan’ın ‘Kırım’ın Ebedî Sesi Cengiz Dağcı’ adlı kitabı. Bu eserle Cengiz Dağcı’nın 17’si roman, 1’i hikaye, 7’si hatıra olmak üzere toplam yirmi beş eseri topluca ilk defa ele alınmış oldu. Üçüncü baskısını yapan eser dört bölümden oluşuyor. Kırım hakkında bilgi, Dağcı’nın hayatı, kişiliği, sanatı ve eserleri eserin ilk üç bölümünü oluşturuyor. Eserin son bölümünü ise Dağcı’nın şiirlerinin tematik ve kronolojik bir değerlendirmesinden oluşuyor.

İkinci eser, Abdulvahap Kara’nın ‘Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Cengiz Dağcı’ adlı kitabı. Eser, II. Dünya Savaşında Sovyet ordusunda savaşa katılıp Nazilere esir düşen Türk asıllı askerlerden biri olan ve insanlık tarihinin en ağır trajedilerinden birini yaşayan Cengiz Dağcı’nın savaş sırasında yaşadığı inanılması güç olaylar üzerine odaklanıyor. Abdulvahap Kara, eserde Dağcı’nın II. Dünya Savaşı anılarını ortaya koyarken 1988’de yayımlanan ‘Hatıralarda Cengiz Dağcı’ isimli eseri temel almış ve Dağcı’nın savaş yıllarını anlattığı ‘Korkunç Yıllar’, ‘Yurdunu Kaybeden Adam’ ve ‘Biz Beraber Geçtik Bu Yolu’ isimli romanlarından da faydalanmıştır.

Serînin bir diğer eseri ise Buket Kemiksiz’in ‘Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı’ adlı kitaptır. Eserde, Cengiz Dağcı’nın II. Dünya Savaşı anıları dışında; Kırım’ın Sovyet dönemi tarihi, Kırım Türklerinin sürgünü ve Kırım Türklerinin vatanlarına dönüş mücadelesi gibi, Dağcı’nın romanlarında işlediği konular tarihî bakımdan ele alınıyor. Eserde Dağcı’nın 18 romanı ve 7 hatırasının dışında hikaye ve mektup türünde tüm eserleri ele alınıyor. Cengiz Dağcı’nın 1998 yılında yayımladığı ‘Hatıralarda Cengiz Dağcı’ adlı eseri bu kitabın temel kaynaklarından biri olmuştur.



