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"Türk Edebiyatı Yaz Okulu" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü'nün, Türk edebiyatının daha yakından tanınması amacıyla düzenlediği program, 4 Ağustos'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkoloji ve tercümanlık gibi alanlarda çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı, Doç. Dr. Turgay Anar'ın "Türk Edebiyatının Mekanları" başlıklı konferansıyla başladı.

Anar, Alay Köşkü'nde gerçekleşen etkinlikte, program davetini büyük bir heyecanla kabul ettiğini söyledi.

Uluslararası etkileşimlere açık bir insan olduğunu, özellikle bu etkileşimin ileride faydalı dönüşleri olacağını düşündüğünü belirten Anar, "Kendi edebiyatımı da sizin gibi değerli insanlarla konuşmak, paylaşmak çok kıymetli bir şey. Bunu her zaman her yerde bulmak mümkün değil." dedi.

- "Mahfiller büyük güç merkezleridir"

Türk edebiyatında, edebiyat konuşmak için toplanılan mekanlara "mahfil" adı verildiğini aktaran Turgay Anar, kelime kökeninin Arapça'dan geldiğini ve toplanmak anlamında kullanıldığını ifade etti.

Bu toplanma mekanlarının büyük güç merkezleri olduğunu aktaran Anar, "Bu türden yerlere önemli şairler gelmektedir. 19. yüzyıla kadar genellikle Türk edebiyatının mahfillerinde devlet, iktidar zengin kesimin ağırlığı çok belirgindir. Devlet kademesindeki insanlar bu yüzden oturdukları evlerin salonlarını veya kütüphanelerini bu türden toplantılara açarlardı." diye konuştu.

Anar, bu tarz toplantıların düzenlenmesinin temel sebeplerinden birinin paylaşmak olduğuna dikkati çekerek, "İnsan insana ihtiyaç duyar. İnsan insanın bu yüzden aynası kabul edilir. Bu aynaya baktığınız zaman insan bir şeyi insanlarla paylaşmayı arzu eder. Bu özelliği insana verilmiş büyük bir güzelliktir. Bu sayede o insan bir şeyleri paylaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mahfillerde anılarınız yaşamaya devam eder"

Mahfilleri etkileşimli toplantılar ve canlı mekanlar olarak tanımlayan Anar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir mekan bu yüzden zamanı özellikle tutuyor. Siz bir yerden ayrıldığınızda, orayı beş yıl sonra asla unutmazsınız çünkü orada anılarınız yaşamaya devam eder. Sosyolojik ve psikolojik anlamda siz oradan uzaklaşsanız bile zihninizde bir imaj bir imge var olacak. Hatıralarınız o mekana sinmiştir sizin. Sanal ortamlardaki hatıralarınızı ise hatırlayamayacaksınız. Beş yıl önce attığınız tweeti unutursunuz. Edebiyat mahfillerinin güzel tarafı bu. Bu yerler ölümsüzlüğe ulaşıyorlar bu sayede. Çünkü siz bu sayede onları hatırlayıp yeni baştan inşa edebiliyorsunuz. Bu da buraların bir güç merkezi olduğunu gösterecektir. Biz 2019'dayız, yaklaşık yüz yıl önce konuşulmuş şeyleri hatırlıyoruz. Niye hatırlıyoruz? O mekanlar, o mahfiller nedeniyle hatırlıyoruz."

Söyleşinin ardından Anar ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirerek, "Divanyolu'ndan Beyazıt'a Edebiyat Mahfilleri" kapsamında gerçekleştirilecek geziye katıldılar.

- Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019

Klasik ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının örneklerinin görüleceği yaz okulu kapsamında katılımcılar, Türk edebiyatının seçkin yazarları ve şairleriyle bir araya gelerek, seminerler, dersler ve atölyeler aracılığıyla farklı edebi türleri ve eserleri tanıma olanağı bulacak.

Daha önce "Türkçe Yaz Okulları" adıyla düzenlenen program, bu yıl Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunun 10. yıl dönümü ve Türkçe'nin ürettiği zengin ve seçkin edebiyatı anlatmak, tanıtmak hedefiyle "Türk Edebiyatı Yaz Okulu", “"Türk Sineması Yaz Okulu", "Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji Yaz Okulu" ve "TABİP Bilim Yaz Okulu" başlıklarıyla çeşitlendirildi.

- Yaz okulu kapsamında klasik ve çağdaş Türk edebiyatı ele alınacak

Türk Edebiyatı Yaz Okulu'nda, Türkçe'nin yüzyıllardır işlediği edebi metinler, bu eserlerin yazar ve şairleri tanıtılacak. Ayrıca çağdaş Türk edebiyatının eser ve şahsiyetleri de eser sahipleri veyahut araştırmacılar tarafından anlatılacak.

Yaz okulundaki eğitimler, İstanbul'un seçkin bilim ve kültür mekanları arasında yer alan İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Edebiyatı Vakfı, Kubbealtı Akademisi ve Sanat Vakfı, İstanbul Fetih Cemiyeti, Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi, Türkiye Yazarlar Birliği'nin İstanbul Şubesi ve Yunus Emre Enstitüsü'nün Eminönü'ndeki binasında gerçekleştirilecek.

Eğitimler kapsamında, Gülhane Parkı Alay Köşkü'nde seminerler gerçekleştirilecek, Ahmet Hamdi Tanpınar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Ocağı Haziresi, Sait Faik Abasıyanık Müze Evi ve Masumiyet Müzesi'nin yanı sıra şair ve yazarların anı evleri, yayınevleri ve kütüphaneler gezilecek, Boğaz turu düzenlenecek.

Katılımcıların Türkiye'nin Çeviri ve Yayım Destek Programı'nı da (TEDA) yakından tanıma fırsatı bulacakları okul 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

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