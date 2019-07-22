"Türk Edebiyatı Yaz Okulu" başladı

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkoloji ve tercümanlık gibi alanlarda çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı, Doç. Dr. Turgay Anar'ın "Türk Edebiyatının Mekanları" başlıklı konferansıyla başladı.

Anar, Alay Köşkü'nde gerçekleşen etkinlikte, program davetini büyük bir heyecanla kabul ettiğini söyledi.

Uluslararası etkileşimlere açık bir insan olduğunu, özellikle bu etkileşimin ileride faydalı dönüşleri olacağını düşündüğünü belirten Anar, "Kendi edebiyatımı da sizin gibi değerli insanlarla konuşmak, paylaşmak çok kıymetli bir şey. Bunu her zaman her yerde bulmak mümkün değil." dedi.

- "Mahfiller büyük güç merkezleridir"

Türk edebiyatında, edebiyat konuşmak için toplanılan mekanlara "mahfil" adı verildiğini aktaran Turgay Anar, kelime kökeninin Arapça'dan geldiğini ve toplanmak anlamında kullanıldığını ifade etti.

Bu toplanma mekanlarının büyük güç merkezleri olduğunu aktaran Anar, "Bu türden yerlere önemli şairler gelmektedir. 19. yüzyıla kadar genellikle Türk edebiyatının mahfillerinde devlet, iktidar zengin kesimin ağırlığı çok belirgindir. Devlet kademesindeki insanlar bu yüzden oturdukları evlerin salonlarını veya kütüphanelerini bu türden toplantılara açarlardı." diye konuştu.