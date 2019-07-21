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"Türk Edebiyatı Yaz Okulu" yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü'nün, Türk edebiyatının daha yakından tanınması amacıyla düzenlediği program, 4 Ağustos'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı yarın başlayacak.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılacak yaz okulu kapsamında katılımcılar, Türk edebiyatının seçkin yazarları ve şairleriyle bir araya gelerek, seminerler, dersler ve atölyeler aracılığıyla farklı edebi türleri ve eserleri tanıma olanağı bulacak.

Daha önce "Türkçe Yaz Okulları" adıyla düzenlenen program, bu yıl Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunun 10. yıl dönümü ve Türkçe'nin ürettiği zengin ve seçkin edebiyatı anlatmak, tanıtmak hedefiyle "Türk Edebiyatı Yaz Okulu", “"Türk Sineması Yaz Okulu", "Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji Yaz Okulu" ve "TABİP Bilim Yaz Okulu" başlıklarıyla çeşitlendirildi.

- Yaz okulu kapsamında klasik ve çağdaş Türk edebiyatı ele alınacak

Klasik ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının örneklerinin görüleceği Türk Edebiyatı Yaz Okulu'nda, Türkçe'nin yüzyıllardır işlediği edebi metinler, bu eserlerin yazar ve şairleri tanıtılacak. Ayrıca çağdaş Türk edebiyatının eser ve şahsiyetleri de eser sahipleri veyahut araştırmacılar tarafından anlatılacak.

Yaz okulundaki eğitimler, İstanbul'un seçkin bilim ve kültür
mekanları arasında yer alan İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Edebiyatı Vakfı, Kubbealtı Akademisi ve Sanat Vakfı, İstanbul Fetih Cemiyeti, Yahya
Kemal Enstitüsü ve Müzesi, Türkiye Yazarlar Birliği'nin İstanbul Şubesi ve Yunus Emre Enstitüsü'nün Eminönü'ndeki binasında gerçekleştirilecek.

Eğitimler kapsamında, Gülhane Parkı Alay Köşkü'nde seminerler gerçekleştirilecek, Ahmet Hamdi Tanpınar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Ocağı Haziresi, Sait Faik Abasıyanık Müze Evi ve Masumiyet Müzesi'nin yanı sıra şair ve yazarların anı evleri, yayınevleri ve kütüphaneler gezilecek, Boğaz turu düzenlenecek.

Katılımcıların Türkiye'nin Çeviri ve Yayım Destek Programı'nı da (TEDA) yakından tanıma fırsatı bulacakları okulda eğitim verecekler arasında, Dr. Mert Öksüz, Doç. Dr. Turgay Anar, Beşir Ayvazoğlu, Ömer Erdem, Ali Ayçil, Ercan Akbay, Ahmet Ümit, Sevinç Çokum, Dr. Necmettin Turinay, Dr. Bahtiyar Aslan, Sevengül Sönmez, Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Dr. Mehmet Fatih Uslu, Prof. Dr. İskender Pala, Doç Dr. Ahmet Özcan, Mustafa Ruhi Şirin ve Mehmet Nuri Yardım yer alıyor.

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Türk Edebiyatı Yaz Okulu

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