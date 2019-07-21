"Türk Edebiyatı Yaz Okulu" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı yarın başlayacak.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılacak yaz okulu kapsamında katılımcılar, Türk edebiyatının seçkin yazarları ve şairleriyle bir araya gelerek, seminerler, dersler ve atölyeler aracılığıyla farklı edebi türleri ve eserleri tanıma olanağı bulacak.

Daha önce "Türkçe Yaz Okulları" adıyla düzenlenen program, bu yıl Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunun 10. yıl dönümü ve Türkçe'nin ürettiği zengin ve seçkin edebiyatı anlatmak, tanıtmak hedefiyle "Türk Edebiyatı Yaz Okulu", “"Türk Sineması Yaz Okulu", "Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji Yaz Okulu" ve "TABİP Bilim Yaz Okulu" başlıklarıyla çeşitlendirildi.

- Yaz okulu kapsamında klasik ve çağdaş Türk edebiyatı ele alınacak

Klasik ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının örneklerinin görüleceği Türk Edebiyatı Yaz Okulu'nda, Türkçe'nin yüzyıllardır işlediği edebi metinler, bu eserlerin yazar ve şairleri tanıtılacak. Ayrıca çağdaş Türk edebiyatının eser ve şahsiyetleri de eser sahipleri veyahut araştırmacılar tarafından anlatılacak.