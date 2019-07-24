"Türk edebiyatını kavramak için Yahya Kemal'i tanımak gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı yazar Beşir Ayvazoğlu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında "Eve Dönen Adam: Yahya Kemal" başlıklı seminer verdi. İstanbul Fetih Cemiyeti'nde devam eden etkinliğin üçüncü gününde Yahya Kemal'i anlatan Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle Türk edebiyatı alanında çalışan yabancıların Türk edebiyatını tam kavrayabilmeleri için Yahya Kemal'i tanımaları gerekiyor." dedi. İstanbul'a gelen öğrencilerin İstanbul denilince akla ilk gelen isimlerden olan Yahya Kemal'i anlamalarının önemine değinen Ayvazoğlu, "Yahya Kemal her şeyden önce bir İstanbul şairi. Aynı zamanda Türk modern şiirinin başında duran bu şiirin oluşmasında çok ciddi katkıları olan bir şair." diye konuştu. Ayvazoğlu, Yunus Emre Enstitüsü'nün çok önemli bir kurum olduğunu anlatarak, "Biliyorsunuz İspanyolların Cervantes Enstitüsü, Almanların Goethe Enstitüsü var. Yunus Emre Enstitüsü de Türkçe öğrenmek isteyenler için önemli bir imkan sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili çalışanların da gittikleri, faydalandıkları bir kurum. Dolayısıyla YEE'nin Türk kültürü ve edebiyatı üzerine çalışan genç akademisyenleri Türkiye'ye getirmesini, onları İstanbul'la, İstanbul'da yaşayan aydın ve yazarlarla buluşturmasını önemli bir hamle olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Yahya Kemal'in eve döndüğü tarih, Tanburi Cemil beyi dinlediği tarihtir" Söyleşide Yahya Kemal'in hayatından ve Paris'teki yaşamının ardından İstanbul'a dönüşünden bahseden Ayvazoğlu, şairin şiirin yanında musikiye de çok düşkün olduğunu anlattı. Avrupa'ya gidip de Batı musikisiyle ilişki kurmayan tek Türk'ün Yahya Kemal olduğunu aktaran Ayvazoğlu, "Paris'e Avrupa'ya giden Jön Türkler, Avrupalı kompozitörlere batı musikisine hayran olup dönerler ve kendi musikilerini küçümserlerdi. Yahya Kemal öyle değil. Paris'te Üsküp'te dinlediği ezan sesleri, annesinden dinlediği ilahilerin sesleri kulaklarında, sürekli onu yaşıyor. İstanbul'a döndükten sonra da devam ettiği mahfiller arasında musiki mahfilleri çok önemli." şeklinde konuştu. Ayvazoğlu, arkadaşlarının yepyeni bir şiir sesi ve anlayışıyla adeta şiirsiz şöhret haline gelen Yahya Kemal'in İstanbul'da kalmasını ve kendilerine öncülük etmesini istediklerini, bu nedenle onu Tanburi Cemil bey ile tanıştırdıklarını aktardı. Yahya Kemal'in bir dost evinde tanıştığı Tanburi Cemil beye hayran olduğunu ve bu tanışma için "Cemil beyi dinledikten sonra benim önümde bir altın kapı açıldı. Ben o kapıdan kendi kültürümüzün dünyasına girdim." dediğini belirten Ayvazoğlu, Yahya Kemal'in asıl manada eve döndüğü tarihin, Tanburi Cemil beyi dinlediği tarih olduğunu söyledi.