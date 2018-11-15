Türk edebiyatının 2 bin 696 eseri yabancı okuyucuyla buluştu

BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlatılan TEDA Projesi kapsamında, 13 yılda 2 bin 696 eserin dünyaya açılması sağlanırken verilen destekler toplam 23,6 milyon liraya ulaştı.

Bakanlık tarafından ilk kez 2005'te başlatılan "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA)" kültür, sanat ve edebiyat alanındaki klasik ve çağdaş eserlerin yabancı yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, yayımlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek programı olarak faaliyet gösteriyor.

Destek programıyla Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Bu kapsamda yayınevlerine şarta bağlı maddi destekte bulunan Bakanlık, Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılmasının yayıncılar vasıtasıyla yerinde gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

- Türk yazarların eserleri 61 dile çevrildi

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, TEDA programı çerçevesinde, projenin başladığı süreçten bugüne kadar geçen 13 yılda toplam 2 bin 696 eserin dünyaya açılması sağlandı.