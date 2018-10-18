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Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Bahaettin Karakoç, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

TÜRK edebiyatının, 'Dede Korkut' ve 'Beyaz Kartal' olarak anılan şair ve yazarı Bahaettin Karakoç'un cenazesi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRK edebiyatının, 'Dede Korkut' ve 'Beyaz Kartal' olarak anılan şair ve yazarı Bahaettin Karakoç'un cenazesi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Pazartesi günü rahatsızlanarak götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarlarının tıkandığı tespit edilerek tedavi altına alınan ve salı günü tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında yaşama veda eden Bahaettin Karakoç'un cenazesi, morgdan alınarak Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan inci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Karakoç ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İmamın helallik alıp cenaze namazını kıldırmasının ardından omuzlara alınan Bahaettin Karakoç'un naşı cenaze aracına taşını. 9 ocuk babası Karakoç, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 'TÜRKİYE'YE MAL OLMUŞ BİR ŞAİR' Bahaettin Karakoç'un emekli öğretmen oğlu Oğuz Karakoç, babasını kaybetmenin acısını yaşasa da onun ne kadar çok sevilen bir insan olduğunu görünce acısının azaldığını söyledi. Karakoç, şöyle konuştu: "Babam Bahaettin Karakoç, Türkiye'ye mal olmuş iyi bir şair. Bunun en büyük göstergesi Türkiye'nin her tarafından bizzat bana ulaşarak telefon ve diğer medya araçlarıyla taziyelerini bildiren gerek siyasiler, gerek bürokratlar, gerekse edebiyat dünyasındaki insanlar, yurt dışından, Türki Cumhuriyetlerden arayanlar, onun ne kadar iyi bir kişi olduğunun göstergesi olarak bana yansıdı. Bundan dolayı da böyle bir babanın evladı olduğum için mutluyum"." '88 YAŞINDA ESER BIRAKMAK HER KULA NASİP OLMAZ' Yeğenlerinden Zuhal Karakoç Dora ise, Bahaettin Karakoç'un tüm dünyaya mal oluş bir şair olduğunu belirterek, "Çok güzel eserler bırakıp gitti. Yaşamının son gününde bile bir şeyler vermeye çalıştı. Son yılında bile kitap yazmaya, eserler bırakmaya devam etti. 88 yaşında eser bırakabilmek herhalde pek çok kula nasip olmaz "diye konuştu.. Bahaettin Karakoç'un kardeşi Osman Karakoç ise, ağabeyinin şair kişiliği dışında çok iyi bir insan olduğunu belirterek, "Ağabeyim hiç kimsenin gönlünü kırmazdı. Tatlı dilli, güler yüzlüydü. Şiire meraklıydı. Hayatta okumadığı kitap yok, eline ne geçerse okurdu" dedi. BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Bahaettin Karakoç'un ölümü nedeniyle Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, mesajında şöyle dedi: "Aileden edebiyatçı, Türk şiirinin usta ismi, Şair-Yazar Bahaettin Karakoç'un aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

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