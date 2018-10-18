Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan ve önceki gün 88 yaşında hayatını kaybeden şair Bahaettin Karakoç, şiirleriyle gönüllerde yaşayacak.

Şair bir ailenin üç çocuğundan biri olan Bahaettin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu sonradan Ekinözü adıyla ilçe olacak Cela köyünde, ortaokulu da Düziçi ilçesi ile Ankara'daki Hasanoğlan Köy Enstitüsünde tamamlayan Karakoç, ilkokul 3. sınıfa giderken bir haftada Osmanlıcayı öğrenip, bir ayda da Kur'an-ı Kerim'i okumayı bitirdi.

Ölünceye kadar sürdüreceği şiir tutkusuna da aynı dönemde merak salan Karakoç, 29 Ağustos 1944'te memurluğa atandı. Karakoç, Kahramanmaraş'taki sağlık kuruluşlarında 32 yıl 8 ay sağlık memuru olarak çalıştıktan sonra kendi isteğiyle görevinden emekli oldu.

İlk şiiri 1949 yılında Yurt gazetesinde yayınlanan şairin böylece 79 yıllık sanat hayatı da başlamış oldu.

Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un abisi olan Bahaettin Karakoç, 1960'lara kadar yazıp çeşitli dergilerde yayınlattığı şiirlerini kitaplarına almadı. Karakoç'un asıl sanat dönemi 1973'te yayınlanan "Seyran" kitabıyla başladı.