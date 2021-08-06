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Türk edebiyatının en iyi romanları Amazon’un ayrıcalıklı dünyasında

06.08.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk edebiyatının çok sevilen ve en çok okunan romanlarını sizler için derledik.

Türk edebiyatının en iyi romanları Amazon’un ayrıcalıklı dünyasında

Edebiyatımızın usta yazarların klasikleşmiş romanlarıyla bambaşka dünyalara dalın ve farklı hayatlara kapı aralayarak ufkunuzu genişletin. Türk edebiyatının birbirinden kaliteli romanlarını Amazon’dan indirimli olarak satın alabilirsiniz. Edebiyatımızın önde gelen romanlarını sizler için listeledik.

1- Anayurt Oteli - Yusuf Atılgan

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Postmodern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri şüphesiz Yusuf Atılgan’ın kaleme aldığı Anayurt Oteli. Kısa bir roman olan eser, küçük bir oteli işleten Zebercet adlı karaktere yoğunlaşıyor. Yusuf Atılgan, Zebercet’in kişiliğini ve varoluşunu çözme çabasını modern insanın sorunları üzerinden aktarıyor.

2- Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

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Modern insanın mücadelesini ve karşılaştığı zorlukları anlatan çarpıcı bir eser: Sevgili Arsız Ölüm. İlk defa 1983 yılında yayımlanan roman eleştirmenlerin “büyülü gerçekçilik” akımına dahil ettiği farklı içeriği ile karşınıza çıkıyor. Genel temaları köyden kente göçü, adaptasyon zorlukları ve geçim sıkıntısı gibi sorunlar olan romanı okurken birçok duyguyu yaşayacaksınız.

3- Bereketli Topraklar Üzerinde - Orhan Kemal

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Dramatik ve toplumsal gerçekçi bir roman olan Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal’in kaleme aldığı harika bir eser. Çukurova’da pamuk tarlalarında çalışan tarım işçilerinin öyküsünü anlatan kitapta özellikle üç karaktere odak noktasında yer alıyor. Bu üç karakterin iş ve şahsi yaşamları dışında hem kendi aralarında hem de toplum ile olan ilişkilerini gözlemleyebilirsiniz. Kitap edebi, tarihi ve sosyolojik açılardan oldukça tatmin edici.

4- Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

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Takıntı derecesine gelmiş bir tutkunun tasviri olan Kürk Mantolu Madonna, modern Türk edebiyatı tarihindeki benzeri olmayan bir aşk romanı! Raif Bey’in yaşantısına, duygu dünyasına ve perspektifine derinlemesine tanık olacağınız romanı bir solukta okuyacaksınız!

5- Tutunamayanlar - Oğuz Atay

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Oğuz Atay’ın ilk eseri olan Tutunamayanlar, görünüşü ve içeriği itibariyle son derece ağır bir roman. İlk defa 1970 yılında yayımlanan eser, postmodern Türk edebiyatının başlangıç romanı olarak kabul ediliyor. İntihar eden Selim Işık isimli kişinin geçmişine doğru izini süreceğiniz kitapta pek çok ruhsal bölünmeye tanık olacaksınız.

6- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

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Psikolojik tespitlerin ve tahlillerin usta ismi Peyami Safa’in kaleme aldığı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 1915 yılında geçiyor. Hasta bir çocuğun ağzından anlatılan romanda karakterinden adı verilmez. Hasta çocuğun iyileşme serüvenini ve psikolojik yaşantısını merakla okuyacaksınız.

7- İnce Memed - Yaşar Kemal

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Yaşar Kemal’in en önemli romanı olan İnce Memed, 1955 yılında yayımlandı. Cumhuriyetin kurulmasından sonraki ilk zamanlarda geçen roman, Anadolu’da geri kalmış bir bölgede ağaya karşı isyan eden halkı konu ediyor.

8- Suyu Arayan Adam - Şevket Süreyya Aydemir

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Şevket Süreyya Aydemir’in kendi yaşamını anlattığı Suyu Arayan Adam otobiyografik bir roman niteliğinde. Birinci Dünya Savaşı sonrası çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı parçalanışı, işgale karşı başlayan Milli Mücadeleye giden süreci ve Kafkasya’da yaşanan toplumsal ve siyasal dönüşümü soluksuz okuyacaksınız. ‘Suyu Arayan Adam’ coğrafyanın kaderinin kararlılık ve irade ile nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

9- Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu - Salah Birsel

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“Salah Birsel Tarihi” adlı hatıra tarzında yazılmış kitap serisine ait olan Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Beyoğlu’nun tarihini, insanlarını ve bölgede yetişen edebiyat kuşağını betimleyen eser panaromik bir çerçeve sunuyor.

10- Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu

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Adalet Ağaoğlu’nun “Dar Zamanlar” üçlemesinin ikinci kitabı olan Bir Düğün Gecesi, Türk aydının arada kalmışlığına dair sorunları irdeleyen bir roman. 1970’ler Türkiye'sinde toplumsal yönleriyle ele alan eser, hayatın her kesiminden ve her görüşünden insana yer vermesinden ötürü objektif bir pencere açıyor.


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