Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Çanakkale Zaferi’ni kutladı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümüne ilişkin yayımladığı mesajda, “Havada mermilerin çarpıştığı, merminin bittiği yerde süngü hücumunun yapıldığı, kanın denize aktığı Gelibolu yarımadasında zamanın en güçlü emperyalist devletleri Türk’e karşı birleşmişti” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümüne nedeniyle bir mesaj yayımladı. Geylan’ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Çanakkale Zaferi, bağımsızlığını her şeyden üstün tutan, topraklarını işgal sultasına karşı canı pahasına koruyan, kadın, erkek, yaşlı, çocuk herkesin kahramanca çarpıştığı, umudun her daim canlı tutulduğu, cesaretin hiç yitirilmediği, mukaddes bir amaca hizmet eden, tarihin akışını değiştiren olağanüstü bir destandır. Gelibolu Yarımadasında vatanımız için toprağa düşen o canlar, ‘Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir’ diyen Atatürk ve Kazım Karabekir, M. Fevzi Çakmak, Hüseyin Avni, Mehmet Esat Bülkat gibi kahraman komutanların askerleriydi. Arıburnu’nda, Conkbayırı’nda, Seddülbahir’de, İntepe’de, Anafartalar’da, Kilitbahir’de alevler göğü kapladıkça, can hıraş feryatlar arşa değdikçe yüreklere kan oturuyordu. Gözünü toprak hırsı bürümüş, yüreği taşlaşmış, kandan beslenen işgal kuvvetleri saldırdıkça, askerlerimizin kundaktaki bebesi, geride bıraktığı gözü yaşlı anası, bacısı, eşi geliyordu aklına, onlar ay yıldızlı al bayrağımıza sarılıyor ve daha imanla ‘Ya Allah Bismillah’ nidaları ile karşılık veriyorlardı. Havada mermilerin çarpıştığı, merminin bittiği yerde süngü hücumunun yapıldığı, kanın denize aktığı Gelibolu yarımadasında zamanın en güçlü emperyalist devletleri Türk’e karşı birleşmişti. Ancak bağımsızlığı karakteri olarak benimseyen, Atatürk’ün de ifade ettiği gibi kahramanlıkta, istidat ve liyakatte tüm milletlerden üstün olan, cesur, zeki, çalışkan, yüksek maksatlar uğrunda ölmesini bilen Türk milleti; kükreyerek, enginlere sığmayıp, taşarak, bendini çiğneyip, aşarak kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Çanakkale’de kazanılan utku da işte bu gözü pek, zekası kıvrak, bileği demirden ağır ruhun eseridir” ifadelerini kullandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde 215 kilogramlık mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı ve diğer kahramanlardan da bahseden Geylan, “Çanakkale nice kahramanlara tanıklık etti. 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı, hepsi şehit olan 57. alay, üniformalarını giyip savaşmaya giden, türkülere konu olan 15’lik bıyığı terlememiş delikanlılar, tüfeği tutukluk yapıca düşmana taş fırlatarak saldıran, avuçları parçalanan Bigalı Mehmet Çavuş ve onlar gibi sayısız kahramanımıza, yiğitlerimize, şehitlerimize minnettarız" açıklamasında bulundu.