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Türk Eğitim Sen Başkanı Geylan: "TBMM’den beklentilerimiz var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM’nin açılmasıyla birlikte eğitim çalışanlarının beklentilerini sıraladı.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitim çalışanlarının beklentilerini sıraladı.

Türk Eğitim Sen Başkanı Geylan: "TBMM’den beklentilerimiz var”

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM’nin açılmasıyla birlikte eğitim çalışanlarının beklentilerini sıraladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitim çalışanlarının beklentilerini sıraladı. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, liyakatin esas alınmasını, ekonomik sıkıntıların giderilmesi gibi pek çok önemli konuya değinen Geylan, yetkililere seslendi. Geylan, beklentilerini şu şekilde sıraladı:
“Eğitim çalışanları olarak parlamentomuzdan beklentilerimiz var. Sözleşmelilerin kadroya alınması, tüm yönetici kademelerinde liyakatin esas alınması, adaletin tesis edilmesi, kamudaki sendikal ve siyasal ayrımcılığı sonlandıracak etkili yasal düzenlemelerin yapılması, ekonomik sıkıntılarımızın giderilmesi için ilave tedbirler alınması, aile birliğinin sağlanması için düzenleme yapılması, kamuda ayrımcılığın mekanizması haline gelen mülakatın kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların kadro intibakının yapılması, öğretmen meslek kanununun çıkarılması, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için kanun çıkarılması, ivedi şekilde 60 bin öğretmen ataması yapılması, ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi gibi daha bir çok hususta adım atılmasını bekliyoruz.”

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