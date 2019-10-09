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Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "82 milyonun yüreği kahraman Mehmetçiğimiz için çarpmaktadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Barış Pınarı Harekatı’nda amasız ve fakatsız, şüphesiz ve tereddütsüz devletin yanında olduklarını belirterek, "82 milyonun yüreği, kahraman Mehmetçiğimiz için çarpmaktadır" dedi.Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna düzenlediği ’Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "82 milyonun yüreği kahraman Mehmetçiğimiz için çarpmaktadır"

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Barış Pınarı Harekatı’nda amasız ve fakatsız, şüphesiz ve tereddütsüz devletin yanında olduklarını belirterek, "82 milyonun yüreği, kahraman Mehmetçiğimiz için çarpmaktadır" dedi.
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna düzenlediği ’Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı. Türk Eğitim Sen’in devletin yanında olduğunu vurgulayan Geylan, “Türk devletinin bekasına, Türk milletinin selametine kasteden bölücü terörün kökü kazınacak. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yardımcısı olsun. 82 milyonun yüreği kahraman Mehmetçiğimiz için çarpmaktadır. Dün Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve Zeytindalı Harekatı’nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da amasız ve fakatsız, şüphesiz ve tereddütsüz devletimizin yanındayız. Rabbim askerimize kudret versin. Rabbim Mehmetçiğimizi esirgesin. İhanet yok olacak. Devlet yaşayacak" dedi.

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