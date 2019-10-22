Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Derdi ‘memleket’ olanların hizmetine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Derdi ‘memleket’ olanların hizmetine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncer Yılmaz’ın şahsında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 18-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da bir dizi faaliyetlerde bulundu. Geylan ilk olarak İLKSAN Kartal Konukevi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş ile İstanbul şube başkanları da katıldı.

Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ile birlikte İstanbul 1 ve 2 No’lu şube başkanlıklarını da ziyaret etti. Şube Başkanları Hanefi Bostan, Halil İbrahim Çakmak ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Geylan, “Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Geylan, 19 Ekim tarihinde de İstanbul 2 No’lu şubenin Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde iş yeri ve ilçe temsilcilerimizle bir araya geldi. Toplantıda İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Halil İbrahim Çakmak ve şube yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

“Artık geri dönüş yok”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşarak sözlerine başlayan Geylan, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak harekâta tam destek verdiklerini bildirdi. Geylan, "Milletimizin birliği, topraklarımızın bütünlüğü için hayatını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Mehmetçiğimiz bizler ülkemizde huzur ve barış içinde yaşayalım diye teröristlere karşı kahramanca mücadele ediyorlar, terör yuvalarını birer birer yok ediyorlar. Her birinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu harekâtta hedef, 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması ve terörden arındırılmasıydı. Verilen 120 saatlik sürede PKK’nın çekilmesi ve bölgenin TSK kontrolünde olması hususunda mutabakat sağlandı. Türkiye kazandı. Ancak tecrübe gösteriyor ki, ABD ve terörist müttefikine güvenilmez. Dikkatli ve temkinli olmak elzemdir. Zaten operasyon sonlandırılmadı, ara verildi. İnşallah Türkiye’nin kararlılığı anlaşılmıştır. Artık geri dönüş yok. 100 yıllık hesabı yeniden açan emperyalizm bilsin ki, bu kez biz de varız” şeklinde konuştu.