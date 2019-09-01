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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "İlçe emri uygulaması güzel"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, mazeret tayinleri için öğretmenlerin mağdur olmaması amacıyla il ve ilçe emri hakkı verilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyleyerek, "İlçe emri uygulaması güzel.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "İlçe emri uygulaması güzel"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, mazeret tayinleri için öğretmenlerin mağdur olmaması amacıyla il ve ilçe emri hakkı verilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyleyerek, "İlçe emri uygulaması güzel. Ancak iki hususun dikkate alınmaması sorunlara yol açtı" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden ve ilçe emri uygulamasının güzel olduğunu ancak birtakım sorunlar yaşandığını söyleyen Geylan, "41. tercihi işaretlemeyenler ile ön başvuru yaptığı halde ikinci aşamada tercih yapmayanların da resen ilçe emrine atanmış olması yeni mağduriyetler oluşturdu" ifadelerini kullandı.
MEB’in bu durumda olan öğretmenlere iptal hakkı vermesini isteyen Geylan, şöyle devam etti:
"Öğretmen hanım Mersin Tarsus’ta, eşi ise Adana Yüreğir’de görev yapıyor. Her ikisi de mazeret tayini yaptırabilmek için ön başvuru yapıyor. Ancak tercihe açılan okullar kendilerine uygun olmadığı için her ikisi de tercih yapmıyor. Fakat buna rağmen resen yapılan atama ile bayan öğretmenimiz Yüreğir’e, eşi ise Tarsus’a atanıyor. İlçe emri uygulaması güzel. Ancak iki hususun dikkate alınmaması sorunlara yol açtı. Birincisi, 41. tercihi (Tercihlerim gelmediği takdirde boş kalan yerlere atanmak istiyorum) işaretlemeyenler ile ikincisi ön başvuru yaptığı halde ikinci aşamada tercih yapmayanların da resen ilçe emrine atanmış olması yeni mağduriyetler oluşturdu. MEB ivedilikle bu durumda olanlara iptal hakkı vermelidir."

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