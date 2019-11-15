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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Necmeddin Kuyucu davasına müdahil oluyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:11 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak Necmeddin Kuyucu davasına müdahil olmak için Gebze 2.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Necmeddin Kuyucu davasına müdahil oluyoruz”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak Necmeddin Kuyucu davasına müdahil olmak için Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talepte bulunduk” dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun bir öğrenci tarafından öldürülmesinin üzerinden 7 aydan fazla zaman geçtiğini söyleyerek, “Öğrencisi tarafından defalarca bıçaklanarak katledilen Necmeddin Öğretmen ardında gözü yaşlı ailesi ve kendisini seven yüzlerce öğrencisini bıraktı. Bir eğitim çalışanının görevi başında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü ve ülkemizde eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün artmasının endişesini taşımaktayız” ifadelerini kullandı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Necmeddin Kuyucu davasının ilk duruşmasının 22 Kasım tarihinde yapılacağını hatırlatarak, “Türk Eğitim-Sen olarak bu davaya müdahil olmak için Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talepte bulunduk” şeklinde konuştu. Geylan yaptığı açıklamada, “Hayatını eğitime adayan, fedakârca görevini yapan eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe konulması gerekmektedir. Eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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