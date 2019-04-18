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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklaması ile iş güvencesi tartışması bitmiştir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memurların iş güvencesine yönelik sözlerine ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklaması ile iş güvencesi tartışması bitmiştir” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seni memurluktan atabilir mi?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklaması ile iş güvencesi tartışması bitmiştir”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memurların iş güvencesine yönelik sözlerine ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklaması ile iş güvencesi tartışması bitmiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen bu yasa bir defa sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır” şeklindeki sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Geylan, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bugün sendika görünümlü örgütün toplantısında şu ifadeleri kullanıyor; ‘Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen bu yasa bir defa sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır.’ Öncelikle epey bir zamandır 657 sayılı Kanun ve onun getirdiği güvencelere yönelik sürekli eleştirel yaklaşımlar ortaya koyan bir hükümetin en yetkilisi olarak Sayın Erdoğan’ın bu değerlendirmesini memnuniyetle karşıladığımı belirtiyorum. Zaten biz de Türkiye Kamu Sen olarak yıllardır şunu söylüyoruz; ’Devlet memurluğundan taviz vermeyiz. Tamam 657 ile ilgili tartışmalara varız, ancak iş güvencemiz kırmızı çizgimizdir, bunu tartışmaya dahi tahammülümüz yoktur.’ Sayın Erdoğan’ın bugünkü açıklamasını, iş güvencemiz bağlamında bir taahhüt ve net bir duruş olarak algılıyoruz. Artık bu ülkede hiçbir yetkili, ‘Memur-işçi ayrımını ortadan kaldıralım, memurların iş güvencesini tartışalım, herkes sözleşmeli olsun’ gibi ucube yaklaşımlar içerisine girmemelidir” dedi.

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