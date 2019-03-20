Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Sözleşmeli personel kadroya alınmalı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Mart'taki yerel seçim öncesinde kamuda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınmasını beklediklerini belirterek, "4B statüsünde çalışan bütün kamu çalışanlarının kadroya alınmasını bekliyoruz" dedi.

TÜRK Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi'nce İstişare ve Dayanışma Toplantısı düzenlendi. Programa, TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde hükümetten sözleşmeli öğretmenleri kadroya almasını beklediklerini aktaran Geylan, "12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce hükümet, kamuda görev yapan 230 bin sözleşmeli personeli kadroya aldı. Kadroya alınan meslekler arasında 68 bin de öğretmen bulunuyor. Biz 31 Mart'tan önce hükümetten benzer bir adımı tekrar bekliyoruz ve kamuda 4B statüsünde çalışan bütün kamu çalışanlarını kadroya almasını bekliyoruz. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı şartlarda istihdam edilmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

'BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARININ EK GÖSTERGELERİNİN DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Talip Geylan, sendika olarak yaptıkları araştırmalarda 300 bine yakın insanın kadro beklediğini tespit ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılacak olan bu çalışmanın, kamuya ve devlete ek bir külfet getireceğini düşünmüyoruz. Zaten bu insanlar kamuda çalışıyor. Bu konuda biz hükümetten adım bekliyoruz. Bir diğer beklentimiz ise ek gösterge ile alakalı çalışma bekliyoruz. Artık bu bir yılan hikayesine dönmesin, seçimden önce neticelenmeyebilir, en azından resmi adımlar atılabilir. Bütün kamu çalışanlarının ek göstergelerinin düzenlenmesini istiyoruz.”

Türk Kamu sen ve Türk eğitim sen Kırıkkale Şubei Başkanlığı tarafından organize edilen Programa MHP Kırıkkale il Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Abalı ve öğretmenlerde katıldı.

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