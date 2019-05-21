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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Survivor sunucusundan pontus yalanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasını Acun Ilıcalı ile birlikte sunan Sakis Tanimanidis’in “Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum” şeklindeki sözlerini kınadı.Tarih boyunca, hakim olduğu her coğrafyayı, medeniyeti ve adaleti ile inşa etmiş olan kahraman ecdadımızın eseri olan tertemiz tarihimizin bizim yüz akımız olduğunu bildiren Geylan, “1919’da 353 bin Pontuslunun ecdadımız tarafından katledildiğini savunan bu densizi şiddetle kınıyorum” dedi.Geylan ayrıca Acun Ilıcalı’ya da çağrıda bulunarak, “Tarihimize ve milletimize arsızca iftira atan bu densizle alakanızı kesin!” diye konuştu.Genel Başkan Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“TV8’de yayınlanan Survivor programının sunucusu Sakis Tanimanidis, devletimizin kurucusu Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs’ta sosyal medya hesabında sözde Pontus soykırımının yıldönümünü anarak hem milletimize hem de Atatürk’e ’soykırımcı’ hakaretinde bulundu.Kendini gururlu bir Pontuslu olarak tanımlayan ve 1919’da 353 bin Pontuslunun ecdadımız tarafından katledildiğini savunan bu densizi şiddetle kınıyorum.Ey Tanimanidis efendi; eğer iddia ettiğin soykırım gerçek olsaydı, emin ol bugün ya sen olmazdın ya da adın Sakis Tanimanidis olmazdı!Türk milleti asildir soykırım yapmaz.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasını Acun Ilıcalı ile birlikte sunan Sakis Tanimanidis’in “Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum” şeklindeki sözlerini kınadı.
Tarih boyunca, hakim olduğu her coğrafyayı, medeniyeti ve adaleti ile inşa etmiş olan kahraman ecdadımızın eseri olan tertemiz tarihimizin bizim yüz akımız olduğunu bildiren Geylan, “1919’da 353 bin Pontuslunun ecdadımız tarafından katledildiğini savunan bu densizi şiddetle kınıyorum” dedi.
Geylan ayrıca Acun Ilıcalı’ya da çağrıda bulunarak, “Tarihimize ve milletimize arsızca iftira atan bu densizle alakanızı kesin!” diye konuştu.
Genel Başkan Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“TV8’de yayınlanan Survivor programının sunucusu Sakis Tanimanidis, devletimizin kurucusu Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs’ta sosyal medya hesabında sözde Pontus soykırımının yıldönümünü anarak hem milletimize hem de Atatürk’e ’soykırımcı’ hakaretinde bulundu.
Kendini gururlu bir Pontuslu olarak tanımlayan ve 1919’da 353 bin Pontuslunun ecdadımız tarafından katledildiğini savunan bu densizi şiddetle kınıyorum.
Ey Tanimanidis efendi; eğer iddia ettiğin soykırım gerçek olsaydı, emin ol bugün ya sen olmazdın ya da adın Sakis Tanimanidis olmazdı!
Türk milleti asildir soykırım yapmaz. Tarih boyunca, hakim olduğu her coğrafyayı, medeniyeti ve adaleti ile inşa etmiş olan kahraman ecdadımızın eseri olan tertemiz tarihimiz bizim yüz akımızdır.
Tanimanidas efendi, soykırım arıyorsan; kudurmuş köpek sürüsü gibi Anadolu’yu işgale gelen ve çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanların canını ve namusunu katleden dedelerinin pis ve kirli tarihine bak!
Ayrıca Acun Ilıcalı ve TV8 yönetimine de çağrıda bulunuyorum: Tarihimize ve milletimize arsızca iftira atan bu densizle alakanızı kesin! Böyle birinin ekranınızda boy gösteriyor olması milletimizi derinden üzmektedir. Bu konuda sessiz ve kayıtsız kalırsanız, bunun anlamı farklı olacaktır."

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