Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Türk milleti her daim devletinin yanında ve TSK’nın destekçisi ve duacısıdır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Libya’ya asker göndermenin önünü açacak tezkere hakkında konuştu. Hazırlanan tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna sunulacağını hatırlatan Geylan, “Libya’ya asker göndermeye izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün Meclise gelecek. TBMM’nin alacağı karar Türk milletinin iradesini yansıtacaktır. Milletimizin, devletimizin çıkarları ve ülkemizin geleceği için gerekli olan en hayırlı kararı alacağına inanıyoruz. Bölgemizde yaşanan her gelişmenin ülkemiz güvenliğini etkileyeceği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelişmeler karşısında alacağı pozisyonun da bölgemizdeki istikrarı tayin edeceği aşikar bir gerçektir. Dolayısıyla ülke olarak bölgemizde yaşanan süreçlere kayıtsız kalamayacağımız da göz ardı edilmeyecektir. Türk devleti güçlü olduğunda Balkanlar’dan Umman Denizi’ne, Kafkaslar’dan Cebelitarık Boğazı’na kadar olan geniş coğrafyada huzur hâkim olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretli olduğunda sadece Anadolu’nun güvenliği değil, imparatorluk bakiyesi bölgemizde yeniden güvenlik ve barış tesis edilmiş olacaktır. Türk milleti her daim devletinin yanında ve TSK’nın destekçisi ve duacısıdır” dedi.