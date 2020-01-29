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  4. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Sendikanın hazırladığı "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'ne Dair Görüş ve Öneriler" raporu, Yekta Saraç'a sunuldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Geylan ziyarette sendikanın hazırladığı "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'ne Dair Görüş ve Öneriler" raporunu Saraç'a sundu.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını içeren yönetmeliğin üniversitelerde bilimsel çalışma yapan akademisyenlerin hak kaybına neden olacağını belirten Geylan, YÖK'ün kararını gözden geçirmesini istedi.

Saraç ise YÖK'ün üniversitelerde yaşanan sorunlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

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