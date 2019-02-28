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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan 28 Şubat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Şubat’la ilgili yaptığı açıklamada, demokrasiye ve demokrasinin kurumlarına sadakatle bağlı olduklarını bildirerek, millet iradesine kastedenleri bir kez daha kınadı.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Şubat’ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde millet iradesine kast edenleri bir kez daha telin ediyorum.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan 28 Şubat açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Şubat’la ilgili yaptığı açıklamada, demokrasiye ve demokrasinin kurumlarına sadakatle bağlı olduklarını bildirerek, millet iradesine kastedenleri bir kez daha kınadı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Şubat’ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde millet iradesine kast edenleri bir kez daha telin ediyorum. Türkiye sevdalıları olarak bize öğretildiği gibi ‘En iyi ihtilal yönetimi en kötü demokratik yönetimden daha kötüdür’ inancıyla, demokrasimize ve demokrasimizin kurumlarına sadakatle bağlıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik birikimi ve milli iradenin hakimiyetiyle hak ettiği daha kutlu bir geleceğe doğru yürümektedir, yürümelidir. Bu ülkü, milletperver ve vatanperver her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ahlaki standardı olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Geylan şunları kaydetti:
"Türk milleti, son olarak 15 Temmuz ihanet kalkışmasında olduğu gibi bundan sonra da, devletimizin dirliğine ve milli bekamıza yönelik her saldırıya karşı birlik ruhu ve tam bir adanmışlıkla göğsünü siper edecektir. Devletimizin kurucusu büyük Atatürk’ün dediği gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Yaşasın demokrasi. Yaşasın Türk milleti.Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti.”

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