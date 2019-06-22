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Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Toplu sözleşmede kamu çalışanlarını enflasyon altında ezdirmeyecek bir ücret artışı talep ediyoruz.” dedi.Türk Eğitim Sen Artvin Şubesi’nin Kafkasör Yaylasında 9.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Toplu sözleşmede kamu çalışanlarını enflasyon altında ezdirmeyecek bir ücret artışı talep ediyoruz.” dedi.
Türk Eğitim Sen Artvin Şubesi’nin Kafkasör Yaylasında 9. Yıl sonu pikniği düzenledi. Pikniğe Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı İsrail Bayrak ve üyeler katıldı.
1200 rakımlı Kafkasör yaylasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen Artvin Şubesi’nin yıl sonu etkinliğine katılmak üzere şehre geldiğini söyledi.
Geylan, sözleşmeli öğretmenlerin görev yapma süresini 4 artı 2’den, 3 artı 1’e revize eden düzenlemenin meclisteki komisyonda kabul edilmesinin ardından torba yasayla meclis genel kurulundan da geçmesini beklediklerini söyledi.
Kamuda aynı işi yapan çalışanların farklı statülerde çalıştırılmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Geylan, “ Biz bu düşünce ile tüm sözleşmelilerin, 4B’lilerin kadroya geçirilişini istiyoruz. 2011 yılında AK Parti Hükumeti bunu yapmıştı. O yıl 232 bin 4B’li kamu çalışanı kadroya geçirilmişti. Biz 4B konusunu yargıya taşıdık. Umut ediyoruz ki yargı talebimiz konusunda karar verir ve bu sorunu kökten çözer. Bu çözülene kadar şu anki 4B’li çalışanların sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Bu arkadaşlarımız mazeret tayin hakkından bile mahrumlar büyük aile dramları yaşanıyor. Ben biliyorum ki üçüz bebeklerini Ankara’da bırakıp Erzurum’da görev yapan meslektaşlarımız var. Devletimiz aile bütünlüğünü sağlamak zorundadır. Bu yüzden tüm 4B’liler kadroya geçirilerek bu sorun kökten çözülmelidir” dedi.
Program daha sonra Kafkasör yaylasında Artvin döneri ikram edilmesinin ardından son buldu.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de
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