Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden ’Türkiye’de Kadın Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Arayışları’ çalıştayı

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ’Türkiye’de Kadın Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Arayışları’ konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Üye sayısının yüzde 44’ünün kadın olduğu bir sendikada delege sayılarının da aynı oranlarda olması gerekir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ’Türkiye’de Kadın Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Arayışları’ konulu çalıştay düzenledi. Antalya’da 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kadın çalıştayının sendikal, siyasal, kamusal alandaki konumuna, kadın istihdamına, kadın eğitimine katma değer sağlamasını, kadın sorunlarına farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Sivil toplum örgütlerindeki yönetim kademelerinde kadınların daha az yer almasını eleştiren Geylan, eğitim hizmet kolunda kadın çalışanlar ile erkek çalışanların sayısının yarı yarıya olduğunu, hatta bazı branşlar itibari ile kadın çalışanların oranının yüzde 60 civarına yükseldiğini bildirerek, buna rağmen kadınların sendikaların yönetiminde temsil oranının düşük olduğunu söyledi. Geylan, "Diğer sendikalarda olduğu gibi, Türk Eğitim Sen’de de ne yazık ki kadın temsil oranı düşüktür. Türk Eğitim Sen’in yüzde 43.88’i kadınlardan oluşmaktadır ama yönetici kadrolarına bakıldığı zaman şube yönetim kurulu üyeleri arasında kadınların oranı düşüktür. İlçelerimizde durum aynıdır. Türkiye’de birçok sivil toplum örgütünün sorunudur. Bu geleneksel alışkanlıklarımızdan kaynaklanabilir. Çünkü kadınlar sadece çalışan değildir, kadınların sosyal hayatta da görevleri fazladır. Ancak, sendikaların ne yapıp edip bu sorunu aşması gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde kadın sayısının az olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi talebin artmamasıdır. Örneğin delege seçimlerinde kadın üyelerimiz yeterince talepte bulunmadığı için temsil oranı da az oluyor" ifadelerini kullandı.

"Üye sayısının yüzde 44’ünün kadın olduğu bir sendikada delege sayılarının da aynı oranlarda olması gerekir"

"Çalışanın kadını erkeği olmaz" diyen Geylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O zaman neden Kadın Komisyonları kurduk? Çünkü Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak bir eksiğimizi fark ettik. Kadınlarımızı yönetim kademesinde daha fazla görmek istiyoruz. Kadınlarımızın bu konuda talepkar olmasını bekliyoruz. Kadınlarımız delege adayı olsun, yönetimlerde yer alsın. Buradan Şube Başkanlarımıza da sesleniyorum: Üye sayısının yüzde 44’ünün kadın olduğu bir sendikada delege sayılarının da aynı oranlarda olması gerekir. Bu konuda hepimiz gayret göstermeliyiz."

Ehliyet ve liyakat yoksunları nedeniyle okullarda huzur kalmadığını, çalışanların birbirine, MEB’e, okul müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine güvenemez hale geldiğini belirten Geylan, işin ehline verilmesi ve güvenin yeniden tesis edilmesinin gerekli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı’nın eğitimdeki başarısızlığa vurgu yaptığına dikkat çeken Geylan, "Bu samimi bir itiraftır. Bunun sorumlusu elbette eğitim çalışanları değil, MEB’i 16 yıldır yönetenlerdir. Yönetici atama hususu, eğitimde ilk düğmedir. İlk düğmeyi yanlış iliklediğinizde yanlışlıklar silsilesi birbirini izler. Tek sıfatı yandaş olanlarla eğitimin geldiği noktaya hepimiz tanıklık ediyoruz. Beklentimiz, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan ‘Okul müdürleri merkezi yazılı sınav ve diğer nesnel ölçütlerle atanır’ ifadesinin gereğinin yapılmasıdır. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Tüm eğitim yönetimini dışarıdan müdahalelere kapalı hale getireceğiz’ demiştir. Bu da çok önemli bir taahhüttür. Cumhurbaşkanı bunu eğitimi yönetenlere söylemiştir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ve MEB bürokrasisi, Cumhurbaşkanı’nın bu talimatını yerine getirmelidir" şeklinde konuştu.

"Türk Eğitim-Sen olarak yazılı sınava ehliyete dayalı bir yönetici atama talebimizden vazgeçmeyeceğiz"

Geylan, 2014 yılında mülakat komisyonlarının marifetiyle binlerce eğitim yöneticisinin görevden alındığını, yandaşların iş başına getirildiğini hatırlatarak, "Mülakat komisyonlarında haksızlıklar yapıldı, torpilli listeler elden ele dolaştı, hatta Silivri’deki torpil listesini şubemiz noterden onaylattı, komisyonlar çatır çatır kul hakkı yedi. Elbette bu yaşanan kepazeliği kamuoyuna ifşa ettik ve şunu söyledik: Tüm bu haksızlıklara, ahlaksızlıklara müdahale etmeyenler de bu suçun ortağıdır. İktidarın bunu sorgulaması lazım. Türk Eğitim-Sen olarak yazılı sınava, ehliyete, liyakate dayalı yönetici atama talebimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. "Üyelerimizin Nisan ayında yapılacak yönetici atama sınavlarına girmesini sağlayın"

MEB’in Nisan ayında yönetici atama sınavı yapacağını söyleyen Geylan, "Tüm şube başkanlarımıza, il ve ilçe temsilcilerimize çağrıda bulunuyorum; Türk Eğitim-Sen üyelerinin bu sınava girmesini sağlayın. Üyelerimiz, ‘Biz yıllardır sınavlara giriyoruz, yüksek puan alıyoruz ama mülakatta eleniyoruz’ diyerek, sınava girmek istemeyebilir. Oysa Türkiye yeni bir döneme giriyor. İklim değişikliği yaşanmaya başlandı. Türk Eğitim-Sen olarak bugünümüz dünden daha iyi. Emin olun yarınımız bugünden çok daha az dezavantajlı olacak. Bu nedenle üyelerimizin Nisan ayında yapılacak yönetici atama sınavlarına girmesini sağlayın. Okullarımızı beceriksiz yöneticilerden ancak biz kurtarırız. Bakanlık yetkilileri ile görüştüm. Güvenlik soruşturması temiz olan adaylara, yazılı sınava mütenasip mülakat puanı verileceğini ifade ettiler. Bu konunun da yakın takipçisi olacağız" açılamasında bulundu.