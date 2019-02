Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden ’Türkiye’de Kadın Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Arayışları’ çalıştayı

"Seçimlerden önce 20 bin değil, 40 bin atama yapılmalıdır"

Öğretmen atamaları ile ilgili sendikanın yaptığı eyleme, twitter çalışmalarına, konuyu gündemde tutmasına değinen Geylan, tüm bu girişimlerin ardından yerel seçimler öncesinde 20 bin atama yapılacağının duyurulduğunu belirtti. Geylan, "Elbette bu atama sayısı yeterli değildir ancak bir adımdır. Sendikamızın talebi 20 bin atama sayısının 40 bine çıkarılmasıdır. Ağustos ayında da 60 bin daha olmak üzere 2019 yılında 100 bin atama yapılması gerekmektedir çünkü ülkemizde 400 bine yakın atama bekleyen öğretmen vardır. Sendikamızın yaptığı araştırmaya göre 64 ilde ücretli öğretmen sayısı 76 bin 605’tir. Norm kadro açığımız 100 binin üzerindedir. Durum böyle olunca 2019 yılında 100 bin atama yapılması elzemdir" değerlendirmelerinde bulundu.

"Türk Eğitim-Sen’in her bir üyesi vatanına, devletine sadakatle bağlıdır"

Değerler Eğitimi ile ilgili önemli açıklamalar yapan Geylan, "Daha önceki Milli Eğitim Bakanları tarafından birtakım sivil toplum kuruluşları ile protokoller imzalandı. Bu protokollere binaen okullarda ne olduğu belirsiz kişiler cirit atıyor. Türk Eğitim-Sen olarak MEB’in değerler eğitimi konusunda kaygılı ve gayretkeş olmasını destekliyoruz, olumlu buluyoruz ancak şu çağrıyı yapıyoruz; değerler eğitimini MEB’in kendi öğretmenleri vermelidir. MEB, öğretmenlerine güvenmelidir. Öğretmenlerimiz bu eğitimi verecek donanımda, kalitede ve istektedir. Üstelik MEB, kendisine illa bir partner arıyorsa, Türk Eğitim-Sen’e gelmelidir. Türk Eğitim-Sen’in her bir üyesi vatanına, devletine sadakatle bağlıdır. Ne okullarımız ne de çocuklarımız hiç kimsenin tarlası değildir. Bu ülke 15 Temmuz felaketini yaşadı. Ülkemizi bu felakete götüren nedenlerin başında kamusal alanın bir gruba mensubiyet üzerinden tanzim edilmesi geliyordu. Dolayısıyla yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Türkiye bir 15 Temmuz felaketini daha göğüsleyemez" ifadelerini kullandı.

Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık da, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle anıyorum. ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ diyen bir Atamız olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altında bu mücadeleyi verebilir miydik? İllerinize döndüğünüzde üye yapma çalışmalarına katılıp başarılı olacağınıza inandırın erkekleri. Niye erkekleri diyorum, çünkü siyasette, bürokraside, yerel yönetimlerde üst düzey yönetici kadın sayısı ne kadar azsa bizde de ne yazık ki öyle. Birçok kadın her alanda erkeklerden daha çok çalışmakta, bulunduğu ortama daha çok değer kazandırmaktadır. Yaptığı çalışma ve mücadele ile öne çıktığında amirinin ya da sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerinin gözüne batmakta, kadının ön plana çıkması kendilerine tehdit olarak görülmektedir. Ben yönetimde yer alacak kadınların kurumsal düşünebilmesi, lider olabilme özelliklerinin desteklenmesiyle ilgili ciddi eğitimlerle desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Aslında baktığımda erkeklerde de kurumsal düşünme konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bugün burada 441 kadınız. Türk Eğitim-Sen’e inandığımız için güvendiğimiz için buradayız. Hiç kimse bizi buraya vaatlerle, tehditle getirmedi. Ülkemizin, çocuklarımızın geleceğinden endişe duymaması için hak mücadelesi veriyoruz. O halde en güzel hayalleri biz kuracağız. Şimdi tam zamanı, harekete geçin, umutsuzlara umut olun, tökezleyenlere destek olun" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 6 komisyon çalışmalarına başladı. Komisyona Geylan ve Işık’ın yanı sıra Kadın Komisyonu Üyeleri de katıldı.