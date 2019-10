Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Akkaş: “PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur”

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, “PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi üyeleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) “Cumhuriyete ve Bayrağımıza Sahip Çıkıyoruz” konulu bir basın açıklaması yaptı. Görevi başında olan emniyet güçleri ve şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Cumhuriyete sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, “Cumhuriyet; bağımsızlığımız, bayrağımız, şehitlerimiz, hakkaniyetli yönetim, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerdir” dedi. Akkaş, Barış Pınarı Harekatı için ise, “PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmamıştır”

Bu yıl Cumhuriyetin 96. yılı olduğunu belirten Akkaş, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl 96’ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet; Türk milletinin karakteri, yaşam biçimidir. Cumhuriyet; bağımsızlığımız, bayrağımız, şehitlerimiz, hakkaniyetli yönetim, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmamıştır. Her türlü talana, bozguna, işgale karşı anasının duasıyla, eşinden ve kundaktaki bebesinden aldığı güçle aziz vatan toprakları için bedel ödemeye giden yiğitler gerek cephede, gerek cephe gerisinde korkusuzca mücadele eden kadınlar, çocuklar, dedeler, nineler sayısız destan yazmıştır” diye konuştu.

Bayrağın ve bağımsızlığın önemine vurgu yapan Akkaş, “Bizler Türk olmakla gurur duyan, vatan sevdasını ‘Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda?’ diye anlatan, bayrağımızı ‘Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim’ diye tarif eden bir ecdadın çocuklarıyız. Tarihimiz yüz akımızdır. Dolayısıyla gurur duymak da en tabii hakkımızdır. Vatan; kahpe pusularda milletimizin geleceği kararmasın diye gencecik yaşında solanların memleketidir. Bugün üzerinde huzur ve güven içinde yaşadığımız bu topraklar, en ağır bedeller ödenerek elde edilmiş dünyanın en kıymetli vatanıdır. Unutulmamalıdır ki bu toprakların vatan yapılmasında dış mahfillere karşı dik duruş vardır, bağımsızlık ateşinin hiç sönmemesi, işgalci devletlere tüm ruhuyla direnen Türk milletinin azmi vardır. Bu nedenle ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz imparatorluk bakiyesi topraklarımızın, bizi biz yapan bayrağımızın ve dünyada hiçbir şeye değişilmeyecek bağımsızlığımızın önemi çok büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için her birini son nefesimize kadar korumak önemli bir sorumluluğumuzdur” diye konuştu.