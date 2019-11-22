Türk Eğitim-Sen: "Öğretmenlerin yüzde 48,7'si şiddete maruz kalıyor"

Türk Eğitim-Sen'in öğretmenlerin sosyo ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla yaptığı ankette, öğretmenlerin yüzde 48,7'si "meslek hayatında en az bir kez şiddete maruz kaldığını" ifade etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 7-18 Kasım'da 8 ayrı internet sitesi üzerinden 6 bin 728 öğretmenin katılımıyla anket düzenlendi. Öğretmenlerin sosyo ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılan ankette, öğretmenlerin isteklerine, mağduriyetlerine ve şikayetlerine yönelik sorular yöneltildi. Öğretmenler en çok "meslek hayatları boyunca karşılaştıkları şiddet", "özlük hakların iyileştirilememesi", "caydırıcı müeyyideler içeren yasaların çıkarılmaması" ve "ekonomik sıkıntılar"dan muzdarip olduklarını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 94,1'i mesleği nedeniyle yıprandığını belirtirken öğretmenlerin yüzde 32,3'ü "ekonomik ve sosyal sorunlar, özlük hakların iyileştirilememesi", yüzde 21,8 ile "yandaş kayırmacılık, kadrolaşma ve haksız uygulamalar", yüzde 13,5'i ise "olumsuz çalışma koşulları" nedeniyle yıprandığını kaydetti.