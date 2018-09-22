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Türk Eğitim-Sen üyesi kadınlardan "kitap okuma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Sendikanın Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdevs Işık: - "Kitap okumayı sadece okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik olmaktan çıkarmalı, halk arasında herkesi kitap okumaya teşvik etmeliyiz"

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdevs Işık, "Kitap okumayı sadece okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik olmaktan çıkarmalı, halk arasında herkesi kitap okumaya teşvik etmeliyiz." dedi.

Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu kadın üyeleri, kitap okumayı teşvik etmek için etkinlik gerçekleştirdi.

Öğretmenlerin kitaplarıyla Atatürk heykeli önünde hazır bulunduğu etkinlikte, Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Işık kısa bir konuşma yaptı.

UNESCO'ya göre Türkiye'nin, kitap okuma oranında 86'ncı sırada yer aldığını belirten Işık, Türkiye'nin kitap okumaya günde 1 dakika, televizyon izlemeye ise 6 saat ayırdığını söyledi.

Işık, dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1,3 dolarken, Türkiye'de çeyrek dolar olduğunu dile getirdi.

Kitap okumayan insanın kendini geliştiremeyeceğini ifade eden Işık, "Kitap okumak geçmişimizi okumak, kitap okumak geleceğimizi hazırlamak, kitap okumak düşünme gücümüzü geliştirmektir. Kitap okumayı sadece okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik olmaktan çıkarmalı, halk arasında herkesi kitap okumaya teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

Işık, bu tarz etkinliklerin farklı yerlerde devam edeceğini bildirdi.

Kitaplarıyla Atatürk heykeli önüne gelen öğretmenler, yerde oturarak kitap okudu, yanlarında getirdikleri tahtaya da kitap okumaya ilişkin güzel sözler yazdılar.

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